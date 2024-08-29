警司非禮案同場督察被質疑口供前後不一　辯方：證人偕事主欲討論處理違紀調查 (14:22)

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

蔡文浩今續接受辯方盤問，確認7月15日當晚在粉嶺牽晴間對出行人路，有約50秒沒有扶或捉著被告，他當時評估應如何處理，內心感到混亂，「我諗唔到一個對策」。辯方讀出蔡部分證人供辭，提到蔡形容被告當時「堅持要自行駕車回家」，惟據蔡早前證供，他當時未意識到被告有意駕駛。

蔡承認供辭有不準確之處，錄口供時他剛受傷、情緒不穩，只能盡量回想。辯方追問蔡當時有否發現資料有錯，蔡稱無，重申已盡力回憶。辯方質疑蔡判斷被告欲駕車回家有何根據，蔡指被告步往停車場斜路，「我哋咪估計佢想揸車囉」，「我唔明有咩好斟酌喺呢點度」。法官提醒辯方集中於與控罪相關的事項提問。

辯方指稱當日飯局中，蔡突然走入被告身處的包廂指對方身體不適和行動不便，需有人護送離開，隨即衝前拉和抱走被告。其後X在巴士站附近對蔡説「阿sir話而家要返差館呀」，二人質問被告原因，被告回應要梳洗，非舉報他們。蔡和X再指他們在違紀受查事件中參與程度低，被告重申不想討論，二人卻繼續「𦧲」著他。在糾纏期間，X著蔡「行開一邊」讓她和被告傾談，蔡照辦。被告亦從在無停車場拉蔡的手指放入口咬。蔡全盤否認。