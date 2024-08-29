立場新聞案｜17篇文章被指煽動　官裁當中11篇具煽動意圖 (15:53)

立場新聞被控「串謀發布及／或複製煽動刊物」案中，控方指稱立場新聞於2020年7月7日至2021年12月5日，發布17篇煽動文章；辯方曾爭議其中10篇文章已過檢控期限，《港區國安法》指定法官郭偉健後批准可全數呈堂文章。案件今（29日）於區院裁決，郭官裁定，涉案17篇文章中，有11篇具煽動意圖，包括何桂藍的專訪、以及陳沛敏、區家麟等人撰寫的博客文章。