立場新聞案｜17篇文章被指煽動　官裁當中11篇具煽動意圖 (15:53)

立場新聞被控「串謀發布及／或複製煽動刊物」案中，控方指稱立場新聞於2020年7月7日至2021年12月5日，發布17篇煽動文章；辯方曾爭議其中10篇文章已過檢控期限，《港區國安法》指定法官郭偉健後批准可全數呈堂文章。案件今（29日）於區院裁決，郭官裁定，涉案17篇文章中，有11篇具煽動意圖，包括何桂藍的專訪、以及陳沛敏、區家麟等人撰寫的博客文章。
法官就涉案17篇文章的裁決：
|文章發布日期
|文章標題及作者
|是否具煽動意圖
|1
|2020年7月7日
|【專訪】【立會選戰】何桂藍專訪-除下記者證後，還有人與她同行嗎? （楊天帥撰）
|是
|2
|2020年7月27日
|【專訪】由「無人識你喎」到新東初選出線 鄒家成：證明本土理念係有得贏
|否
|3
|2020年8月12日
|【專訪】高歌《熱愛基本法》仍被 DQ 梁晃維：可能連區議員都時日無多
|否
|4
|2020年9月12日
|【博客文章】這星期給香港人的通識題（陳沛敏撰）
|是
|5
|2020年9月20日
|【博客文章】在國安法下的新常態，我們應如何反抗和思考（羅冠聰撰）
|是
|6
|2020年12月9日
|【倫敦專訪】羅冠聰 一 流亡者，帶着愧疚展開新的戰鬥
|否
|7
|2020年12月13日
|【博客文章】在亂世中堅強：低谷、幽暗與希冀（羅冠聰撰）
|是
|8
|2020年12月14日
|【專訪】舉家流亡海外，許智峯：最親的人安全在側，就放心向政權全面宣戰
|否
|9
|2020年12月15日
|【專訪】流亡美國 誓爭取金融制裁、救生艇計劃 梁頌恆：盼重返屬放港人的香港
|否
|10
|2020年12月28日
|【博客文章】回應國安法通緝：歷史不留白 真理永在人世間（張崑陽撰）
|是
|11
|2020年12月29日
|【博客文章】2020 香港新詞（區家麟撰）
|是
|12
|2021年2月22日
|【博客文章】穿官袍戴假髮演一台爛戲（區家麟撰）
|是
|13
|2021年3月2日
|【博客文章】香港—美麗島（羅冠聰撰）
|是
|14
|2021年6月21日
|【博客文章】「煽動」作為一種法律武器（區家麟撰）
|是
|15
|2021年6月22日
|【博客文章】災難現場（區家麟撰）
|是
|16
|2021年11月11日
|【專訪】【中大衝突兩年】畢業生憶徒步前行護校 哀山城人文精神消逝
|是
|17
|2021年12月5日
|【報道】鄒幸彤獲頒「中國傑出民主人士奬」：香港發生的一切是對世界的警號
|否
17篇文章中，7篇屬專訪、9篇屬評論博客文章、1篇屬報道。7篇專訪當中何桂藍談參選立法會和中大衝突兩周年的訪問被裁為具煽動意圖，其餘包括鄒家成、梁晃維、羅冠聰、許智峯和梁頌恆專訪則不具煽動意圖；而9篇評論博客文章則全數列為具煽動意圖，當中文章分別來自羅冠聰（3篇）、張崑陽（1篇）、區家麟（4篇）及陳沛敏（1篇）；控方所指涉煽動意圖的唯一一篇報道涉及鄒幸彤獲頒「中國傑出民主人士奬」，最終法官裁定不具煽動意圖。