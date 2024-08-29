屠龍小隊案｜首引反恐條例控告　陪審團裁六被告脫罪五人即時釋放　一人罪成 (14:44)

犯人欄內張俊富、張銘裕及李家田得悉無罪裁決一刻面露笑容，嚴文謙則望向身旁的被告。有旁聽親友聞判後於庭外激動落淚和互相擁抱，法官張慧玲在裁決後向陪審團致謝，指他們連續多天準時出席審訊，他們終身獲豁免再任陪審員。

陪審團就被告各項控罪裁決：

《反恐條例》下串謀犯對訂明標的之爆炸：

罪脫：張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮

串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸（交替控罪）：

罪成：賴振邦

罪脫：張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、許湛榮

串謀謀殺：

罪脫：張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮

意圖危害生命而管有槍械及彈藥：

罪脫：李家田

《反恐條例》下串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為：

罪脫：劉佩凝

7名被告為學生張俊富、無業張銘裕、學生嚴文謙、無業李家田、技術員賴振邦、物業管理助理許湛榮，及無業女子劉佩凝，被起訴時年齡介乎20至29歲。