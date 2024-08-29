明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

屠龍小隊案｜首引反恐條例控告　陪審團裁七被告恐怖主義罪脫　一人另罪罪成 (14:44)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，律政司首引《反恐條例》檢控反修例案件。涉案6男1女不認罪受審，經歷81天審訊，9人陪審團自周二起退庭商議，至今日（29日）在高院達成裁決，陪審團商議逾23小時後有裁決，僅被告賴振邦被裁定一項交替控罪罪成。就《反恐條例》下「串謀犯對訂明標的之爆炸」及「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪」，均被裁定罪名不成立。除了罪成的賴振邦及早前承認管有爆炸品等罪的張俊富須還押外，其餘5名被告即時獲釋。

犯人欄內張俊富、張銘裕及李家田得悉無罪裁決一刻面露笑容，嚴文謙則望向身旁的被告。有旁聽親友聞判後於庭外激動落淚和互相擁抱，法官張慧玲在裁決後向陪審團致謝，指他們連續多天準時出席審訊，他們終身獲豁免再任陪審員。

陪審團就被告各項控罪裁決：

《反恐條例》下串謀犯對訂明標的之爆炸：

罪脫：張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮

串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸（交替控罪）：

罪成：賴振邦

罪脫：張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、許湛榮

串謀謀殺：

罪脫：張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮

意圖危害生命而管有槍械及彈藥：

罪脫：李家田

《反恐條例》下串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為：

罪脫：劉佩凝

7名被告為學生張俊富、無業張銘裕、學生嚴文謙、無業李家田、技術員賴振邦、物業管理助理許湛榮，及無業女子劉佩凝，被起訴時年齡介乎20至29歲。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞