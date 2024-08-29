國家隊奧運代表團抵港 (12:12)

巴黎奧運國家隊代表團今日抵港，展開一連三日訪港行程，代表團成員約今早11時半抵達香港國際機場，警方儀仗隊及一批持國旗的小學生在跑道上歡迎代表團。首批踏出機艙的運動員包括乒乓代表馬龍、跳水代表全紅嬋和「飛魚」潘展樂。

政務司長陳國基、文化體育及旅遊局長楊潤雄、康文署長劉明光、港協暨奧委會會長霍震霆等本港代表在場接機。代表團來自16個運動項目、共65名運動員和8名教練，其餘運動員包括乒乓球運動員孫穎莎、陳夢、游泳運動員張雨霏等亦陸續落機。代表團成員經紅地氈落機，不少成員拖行李喼及揹背包，「落地」接過由少年警訊會員及警察少年團成員遞上的花圈後，向在場傳媒揮手微笑，有成員持手機拍照，全紅嬋就手持少年警訊吉祥物「豆苗仔」，她甫落機就打呵欠。代表團聽畢陳國基及高志丹致辭及拍大合照後，於約中午12時17分，分批登上8輛專車離開前往下榻酒店。

政務司長陳國基致辭時指，今次屬本港自2000年悉尼奧運以來第7次有內地奧運健兒代表團訪港，認為突顯國家對特區的重視和關懷，並感謝國家體育總局、國務院港澳辦和中聯辦對訪港活動的支持。他歡迎合共逾90位代表團成員，包括國家體育總局領導、教練、運動員和工作人員等，並讚揚國家運動員在奧運會上的佳績。

國家體育總局、代表團團長高志丹就致辭指，巴黎奧運創造國家隊境外參加奧運的最好成績，形容「國運興、體育興」，是次優異成績乃因中央政府堅強領導、國家繁榮強盛及海內外僑胞、香港同胞在內的全體中國人民的鼎力支持。他又指代表團訪港期間將與特區政府各有關部門、廣大市民，特別是青年朋友廣泛交流。

代表團將出席3場公開活動，包括明晚（30日）晚於伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」、翌日（31日）則分別在伊館示範羽毛球、體操和乒乓球，以及在維園游泳池示範跳水和游泳。代表團亦會出席政府舉行的歡迎會和晚宴，並到訪體院與香港運動員交流。