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食環署：捕鼠量增證署方業界努力　不代表鼠患嚴重 (11:20)

環境局昨（28日）就捕鼠成效及未來安排與業界代表會面，指新捕鼠措施成效尚佳。食環署潔淨及防治蟲鼠組高級總監孔世傑今早（29日）接受港台訪問時指，相信捕鼠數字上升是由於署方及業界投入更多資源捕鼠，而非由於老鼠總數增加。

局方昨指去年捕獲7.26萬隻活鼠，其中有36400隻活鼠由夜間防治鼠患流動隊捕獲，約佔總數50%。孔世傑稱，夜間捕鼠隊的行動囊括日間無法捕鼠的地點，利用老鼠夜間出沒的特點，於凌晨在重點防治區安裝老鼠籠及鼠餌，並於清晨收回。

食環署早前採用「鼠隻活動調查」代替鼠患參考指數，半年發布一次，並於鼠隻活動調查中發布全港「無鼠百分比」為95.1%。孔於訪問中透露，署方利用熱能探測攝錄機監察老鼠行動，「無鼠百分比」指影像中無老鼠影像在總影像中的佔比。「鼠隻活動調查」顯示，部分地區「無鼠百分比」與全港指數差距較大，如灣仔（87%）、深水埗（90.3%）。孔世傑表示，會配合當地人士有針對性地對這些地區投放捕鼠資源。他亦指，當前熱成像、AI技術確無法實現精確定位個別老鼠，並且鼠隻活動調查只能約半年舉行一次，亦相信半年一次的安排已經足夠。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源亦指滅鼠行動確有成效，指業界在工作時發現街道整體、後巷都較整潔，加上改善處理廚餘方式，亦有助打擊老鼠生存環境。不過他建議政府加強監察私人地方捕鼠行動，指不少私人地方反而有鼠患隱憂，而相關地方主要依靠持分者處理鼠患，亦未推廣智能捕鼠裝置，持分者可能貪平而選擇劣質捕鼠服務。

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