【持續更新】立場新聞案｜鍾沛權、林紹桐罪成　何桂藍專訪、區家麟評論等文章裁定具煽動意圖 (17:06)

《明報》文字直播庭內外情况：

【17:10】鍾沛權離開法庭，其間未有發言。

【17:04】政務司長陳國基回應記協聲明指，特區尊重及重視新聞自由，法律亦有所保障，所有記者只有依法及依事實報道，又指在本港並非不可批評政府，但要視乎批評的目的。他指相關案件必定經法庭審訊而定罪，不會隨便。

【16:35】記協發聲明指，案件反映香港新聞自由衰落，裁決前亦已對香港新聞業界造成不可逆轉的傷害。記協強烈反對當局以煽動罪、《港區國安法》及《維護國家安全條例》等法例檢控按《基本法》行使權利進行新聞工作的人士。

【16:16】郭官聽畢求情後，表示要索取林紹桐的醫療報告，並指其裁決已處理「立場」成立以來的編採方針、公信力、當時民情等議題，辯方可審視。辯方稱稍後會呈交醫療報告和案例。郭官將案件押後至9月26日下午2時半判刑。在控方不反對下，兩名被告獲准保釋等候判刑。

鍾沛權陳情信節錄如下：

○提及妻子陳沛敏採訪日本311大地震時成為最後離開日本的其中一名香港記者，稱她相信假如日本出現更大災難，她更應留下繼續採訪，認為妻子作為一名記者，「怎可以轉身離開？」

○認識不少香港新聞工作者，包括很多立場新聞前同事，在過去和現在都抱持相似的信念，決意留守新聞現場，見證和記載真實故事，聆聽和記述紛紜的思想。相信這故事和思想，可以刺激、啟發人們思考，反映時代，塑造歷史。

○我知道有更多並非新聞工作者的香港人，同樣一直堅持在各自的崗位上實踐信念。他們當中更有人因為在乎社群裏眾人的自由和尊嚴，不惜付出失去一己自由的代價。如實記錄和報道他們的故事和思想，是新聞工作者不可逃避的責任。

【16:18】無國界記者譴責裁決，認為裁決再度衝擊本港新聞自由，亦立下壞先例，質疑日後任何不緊隨官方立場的事實報道都可能觸犯煽動罪，促請香港政府停止利用法律騷擾兩名涉案新聞工作者，並且停止「邪惡地（nefarious）」針對新聞自由。

【16:00】辯方資深大律師余若薇求情指，本案與以往煽動案不同，兩被告是新聞工作者，涉案文章並不是如以往的煽動文章般具宣泄性，或表達特別立場，望法庭能考慮案件的嚴重程度及受責程度。余續指，鍾及林在被捕後分別已還押300多天，本案最高刑罰為監禁兩年，若在獄中良為良好則可獲3分1的刑期扣減，則等同兩人已監禁16個半月及15個月；而在23條通過後，與國安相關被判入獄的案件未有人能獲刑期扣減。

辯方重申，本案根本不應判處最高刑期，而兩名被告若獲行為良好扣減，則已還押的日子已經多於刑期，望法官能判處的判期不會超過兩人已還押的日子。

余續指，立場新聞在兩被告被補後隨即停刊，鍾由2021年至今沒有任何工作和入息，其太太仍就《蘋果日報》被控串謀勾結外國勢力案還押。而另被告林紹桐則患有嚴重疾病，現須接受化療，若被判監則難以接受治療。林已婚、育有一名年幼的女兒，他亦於本案案發後失去工作，現時有少量兼職工作、入息不多，案件對林造成經濟打擊，他亦因而失去以奬學金到外國著名大學深造的機會。

【15:53】控方表示將引用國安法實施細則，向「立場新聞」母公司申請充公令，要求法庭頒發罰款裁決，稍後排期處理。辯方透露，林紹桐直至9月中仍有病假，希望法庭另定日子判刑，其間批准兩名被告保釋。

庭上讀出林紹桐撰寫的陳情信，節錄如下：

○我依然記得還押最初與警官會面，其中一位形容大家「各為其主」。我後悔當時無把握機會向警官解釋，新聞工作者從來無效忠哪一個、與哪一個為敵。如果有真正效忠對象，只能是為了公眾，因信奉新聞自由、言論自由，唯有傳播思想的自由，先能夠保障每人的自由。

○我於2012年加入新聞業，新聞界面臨各種隱憂，或明或暗。編採室方針難逃老總、財團左右，編輯自主空間愈來愈狹窄。「立場新聞」在如此背景下成立，參與「立場」的每一位抱持同一理想。

○「立場」能夠生存七年，好大原因是讀者想看的新聞，真正不受財團、金主或黨派左右。即使在最後的時間，新聞自由在半空中墜落，我們在巨大壓力下仍然堅持，無愧於時代。我們發掘差點被掩沒的真相，為無權者、弱勢發聲。即使面臨攻擊，我們盡可能趁人和事消失之前留下歷史的初稿。每一同事都心知肚明，我們選擇留下，用盡狹縫裡所有的空間。

○由2020年7月，控方指控干犯煽動控罪開始，「立場」報道獲30多項新聞獎嘉許。曾與一群出類拔萃的新聞工作者並肩工作是我的榮幸。本案關鍵是新聞自由和言論自由，新聞工作者不單要為報道負責，明知公眾有知情權而刻意迴避不報道，就是失職。

○正如今日仍然謹守崗位的每一位新聞工作者，我只是行業中其中一個人，剛巧成為被告。

【15:46】法庭郭偉建裁定，涉案17篇文章中有11篇具煽動意圖，包括何桂藍專訪、陳沛敏、區家麟等人撰寫的博客文章。

【15:38】開庭。裁決顯示鍾沛權、林紹桐及立場新聞母公司均罪名成立。法官郭偉健甫開庭表示，知悉被告林紹桐無法到庭應訊。辯方資深大律師余若薇指，早前呈上醫療報告和信件，多謝郭官容許林缺席。庭上透露，罪成的鍾沛權和林沒有案底。鍾沛權聞判後表情未有改變，不時望向旁聽席；林紹桐則因病未能到庭，其辯方代表在庭上代為讀出求情信。

【14:54】案件原定下午2時半開庭裁決，至目前仍未開庭。

【14:30】另一被告、時任署任總編輯林紹桐未有到庭；正庭旁聽席近乎滿座。

【14:20】被告之一、立場前總編輯鍾沛權到庭，坐於被告欄內。

【14:15】國安處總警司李桂華到庭，坐在控方代表後方。控方代表署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟、辯方代表資深大律師余若薇亦到庭。

【14:05】區院內有約10名軍裝及便衣警員，多國領事和代表包括法國領事、數名立場新聞前員工、前議員邵家臻、社運人士雷玉蓮等相繼到庭旁聽。而早前警方曾拉起橙帶。

【13:59】全數165張公眾籌已派發完畢，公眾陸續入庭旁聽。曾為「立場新聞」撰文、撰寫其中4篇涉案文章的傳媒人區家麟、前記協主席岑倚蘭和陳朗昇等到庭旁聽。

【13:45】傳媒及旁聽人士開始入庭。據正庭所見，記者席已坐滿，旁聽席暫有數十個空位。旁聽者中有近20人戴上口罩，多同坐於旁聽席的左上部分，部分人早前排隊時未有回應記者提問，僅擺手搖頭。

案件引起公眾關注，早上9時已經有市民到庭外等候旁聽。吳先生於早上7時從新界到區院候籌，他表示自己是立場新聞讀者，特意請假到庭支持兩名被告，而過往曾聽審此案約10次，亦會關注其他人被控暴動的案件。本案是回歸後首宗傳媒被控煽動的案件，他認為兩名被告「無做錯到」，相信他們只是報道事實，並負責轉載文章，若因此斷言他們支持文章作者及發布煽動文章，整件事「唔合理」，憂只會令日後新聞變到「只有一種聲音、政府想睇到嘅文章」。

上午11時，到區院候籌者漸增，有意成為記者的中大新聞與傳播學系三年級伍同學表示，過往都有留意案件發展，知道今日裁決，特意到庭聽審，認為「成單案根本唔應該擺上法庭」，不明白被告違法之處，若法官裁定二人有罪，冀聆聽當中解釋，「係個學嘢嘅機會」。已退休的陳先生則認為本案有不公之處，形容現時心情矛盾，一方面希望兩名被告無罪釋放，另一方面又相信法官會判處二人罪成。常旁聽案件的「姨婆」亦有到場輪候，她曾於今年6月4日於銅鑼灣手持《香港國家安全法解讀》，並與同行人士高呼「支持國安法」後被捕。她表示該事件不會影響她到庭聽審的動力，並會繼續支持各被告。