【持續更新】立場新聞案今午裁決　立場前員工、外國領事到庭旁聽 (14:32)

《明報》文字直播庭內外情况：

【14:54】案件原定下午2時半開庭裁決，至目前仍未開庭。

【14:30】另一被告、時任署任總編輯林紹桐未有到庭；正庭旁聽席近乎滿座。

【14:20】被告之一、立場前總編輯鍾沛權到庭，坐於被告欄內。

【14:15】國安處總警司李桂華到庭，坐在控方代表後方。控方代表署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟、辯方代表資深大律師余若薇亦到庭。

【14:05】區院內有約10名軍裝及便衣警員，多國領事和代表包括法國領事、數名立場新聞前員工、前議員邵家臻、社運人士雷玉蓮等相繼到庭旁聽。而早前警方曾拉起橙帶。

【13:59】全數165張公眾籌已派發完畢，公眾陸續入庭旁聽。曾為「立場新聞」撰文、撰寫其中4篇涉案文章的傳媒人區家麟、前記協主席岑倚蘭和陳朗昇等到庭旁聽。

【13:45】傳媒及旁聽人士開始入庭。據正庭所見，記者席已坐滿，旁聽席暫有數十個空位。旁聽者中有近20人戴上口罩，多同坐於旁聽席的左上部分，部分人早前排隊時未有回應記者提問，僅擺手搖頭。

排第3的吳先生於早上7時從新界到區院候籌，他表示自己是立場新聞讀者，特意請假到庭支持兩名被告，而過往曾聽審此案約10次，亦會關注其他人被控暴動的案件。本案是回歸後首宗傳媒被控煽動的案件，他認為兩名被告「無做錯到」，相信他們只是報道事實，並負責轉載文章，若因此斷言他們支持文章作者及發布煽動文章，整件事「唔合理」，憂只會令日後新聞變到「只有一種聲音、政府想睇到嘅文章」。

上午11時，到區院候籌者漸增，有意成為記者的中大新聞與傳播學系三年級伍同學表示，過往都有留意案件發展，知道今日裁決，特意到庭聽審，認為「成單案根本唔應該擺上法庭」，不明白被告違法之處，若法官裁定二人有罪，冀聆聽當中解釋，「係個學嘢嘅機會」。已退休的陳先生則認為本案有不公之處，形容現時心情矛盾，一方面希望兩名被告無罪釋放，另一方面又相信法官會判處二人罪成。常旁聽案件的「姨婆」亦有到場輪候，她曾於今年6月4日於銅鑼灣手持《香港國家安全法解讀》，並與同行人士高呼「支持國安法」後被捕。她表示該事件不會影響她到庭聽審的動力，並會繼續支持各被告。

根據司法機構資料，本案正庭將安排54個庭內座位給公眾人士，另有111個延伸庭座位；傳媒則獲分配32個正庭座位，另設21個延伸庭座位。所有籌號將於聆訊前45分鐘開始派發。