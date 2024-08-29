【持續更新】立場新聞案今午裁決　立場前員工、外國領事到庭旁聽 (14:32)

「立場新聞」母公司、前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐被控串謀發布煽動刊物案將於下午於區院裁決。上午9時起已有市民陸續到區院輪候籌號旁聽。至近下午2時，現場全數165張公眾籌已派發完畢，公眾陸續入庭旁聽。曾為「立場新聞」撰文的資深傳媒人區家麟、前記協主席岑倚蘭和陳朗昇等到庭旁聽。
《明報》文字直播庭內外情况：
【14:54】案件原定下午2時半開庭裁決，至目前仍未開庭。
【14:30】另一被告、時任署任總編輯林紹桐未有到庭；正庭旁聽席近乎滿座。
【14:20】被告之一、立場前總編輯鍾沛權到庭，坐於被告欄內。
【14:15】國安處總警司李桂華到庭，坐在控方代表後方。控方代表署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟、辯方代表資深大律師余若薇亦到庭。
【14:05】區院內有約10名軍裝及便衣警員，多國領事和代表包括法國領事、數名立場新聞前員工、前議員邵家臻、社運人士雷玉蓮等相繼到庭旁聽。而早前警方曾拉起橙帶。
【13:59】全數165張公眾籌已派發完畢，公眾陸續入庭旁聽。曾為「立場新聞」撰文、撰寫其中4篇涉案文章的傳媒人區家麟、前記協主席岑倚蘭和陳朗昇等到庭旁聽。
【13:45】傳媒及旁聽人士開始入庭。據正庭所見，記者席已坐滿，旁聽席暫有數十個空位。旁聽者中有近20人戴上口罩，多同坐於旁聽席的左上部分，部分人早前排隊時未有回應記者提問，僅擺手搖頭。
排第3的吳先生於早上7時從新界到區院候籌，他表示自己是立場新聞讀者，特意請假到庭支持兩名被告，而過往曾聽審此案約10次，亦會關注其他人被控暴動的案件。本案是回歸後首宗傳媒被控煽動的案件，他認為兩名被告「無做錯到」，相信他們只是報道事實，並負責轉載文章，若因此斷言他們支持文章作者及發布煽動文章，整件事「唔合理」，憂只會令日後新聞變到「只有一種聲音、政府想睇到嘅文章」。
上午11時，到區院候籌者漸增，有意成為記者的中大新聞與傳播學系三年級伍同學表示，過往都有留意案件發展，知道今日裁決，特意到庭聽審，認為「成單案根本唔應該擺上法庭」，不明白被告違法之處，若法官裁定二人有罪，冀聆聽當中解釋，「係個學嘢嘅機會」。已退休的陳先生則認為本案有不公之處，形容現時心情矛盾，一方面希望兩名被告無罪釋放，另一方面又相信法官會判處二人罪成。常旁聽案件的「姨婆」亦有到場輪候，她曾於今年6月4日於銅鑼灣手持《香港國家安全法解讀》，並與同行人士高呼「支持國安法」後被捕。她表示該事件不會影響她到庭聽審的動力，並會繼續支持各被告。
根據司法機構資料，本案正庭將安排54個庭內座位給公眾人士，另有111個延伸庭座位；傳媒則獲分配32個正庭座位，另設21個延伸庭座位。所有籌號將於聆訊前45分鐘開始派發。