孫玉菡結束訪京行程 今拜訪人社部部長王曉萍 (22:14)

代表團昨日和今日先後到訪清華大學和北京大學，分別與清華大學黨委副書記過勇教授和北京大學黨委副書記、副校長甯琦教授會面，介紹特區政府招攬人才措施，以及香港人才服務辦公室為抵港人才提供的一站式支援。孫玉菡欣悉自高才通計劃推出至今，兩校畢業生已分別有逾3000宗申請獲批，並鼓勵兩校更多優秀畢業生及校友到港施展才華、成就事業。

孫玉菡昨日先與中華全國總工會中國職工對外交流中心秘書長張廣會面，隨後前往西城區一間養老服務中心參觀，視察該中心為長者提供的一體養老服務設施及體系，並借鑑其養老服務及大數據應用等經驗。

孫玉菡今日率團拜訪人力資源和社會保障部，與部長王曉萍會面。孫玉菡說向王曉萍匯報特區政府招攬人才措施及勞工政策的實施進展，並就如何致力打造香港成為國際高端人才集聚高地，對國家發展作出更大貢獻交換意見。代表團其後探訪國際勞工組織中國和蒙古局，與副局長戴曉初會面，就各項勞工議題交換意見。

孫玉菡原訂拜訪國務院港澳事務辦公室，因行程調整將另行安排，稍後會再度率團訪京與港澳辦領導會面。