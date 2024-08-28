洗黑錢集團以1500元利誘長者提供資料開戶　8人被捕 (21:41)

西九龍重案組署理總督察胡穎珈指，上周五（23日）警方接獲兩名長者報案，指於住宅附近收到傳單，聲稱有人願意捐款做善事，會給予1500元現金。兩名長者按傳單致電查詢詳情，其後被引導到九龍區一個住宅單位。到達單位後，兩名長者被要求提供住址證明，有人用預先準備好的手提電話及手機應用程式為長者拍照，隨後長者收到1500元作報酬。兩名長者被告知自己的個人資料可能已被用作開設個人戶口，與家人商量後報警求助。

西九龍重案組高級督察盛智深指，警方接報後展開調查，鎖定一個活躍於九龍區的洗黑錢集團，昨日（27日）以串謀洗黑錢罪拘捕8名本地人，包括3男5女，介乎17至81歲，包括1名集團主腦、2名骨幹成員及5名負責招攬長者的同黨。他們分別報稱退休人士、家庭主婦、清潔工、無業。當中，主腦及骨幹負責幫長者設立網上銀行戶口。行動中，警方檢取28部手提電話、相信屬於事主的住址證明、涉案傳單以及約5萬元現金。

警方情報顯示，涉案集團於今年7月至8月針對長者，開設至少11個屬於長者的網上銀行戶口，目的收起詐騙案有關騙款，於九龍區以現金利誘，用上述手法開戶口，有人輸入自定賬戶名稱及密碼，被利用作洗黑錢。警方相信已經瓦解一個活躍於九龍區的洗黑錢集團，所有被捕人目前被扣查。