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3個洗黑錢集團涉一年內洗錢3億元　27人被捕包括主腦 (19:46)

本月為警方「反洗黑錢月」，警方財富情報及調查科破獲3個洗黑錢集團，共拘捕27人，介乎19至55歲，包括集團主腦、骨幹以及傀儡戶口持有人。據調查，3個集團透過招攬傀儡戶口持有人，利用他們的戶口進行多重轉賬，然後提取現金購買虛擬貨幣，以清洗犯罪得益。3個洗黑錢集團於過往一年間合共清洗3億元黑錢。

其中，「黑腦」行動源於今年3月香港警方收到新加坡警方的止付要求，得知新加坡警方接獲30多宗騙案，其中3820萬元騙款經多重轉賬流入香港一些銀行戶口。

香港警方進一步調查，鎖定一個洗黑錢集團，發現集團首腦會陪同手下到銀行開戶口，然後利用該些戶口不停轉賬，以及透過虛擬貨幣以清洗犯罪得益。該集團過往一年洗黑錢約1億元。警方本月拘捕該集團7名成員，包括主腦、骨幹以及傀儡戶口持有人，其中5人已被落案控告「洗黑錢」罪。行動中，警方檢獲約30萬元現金及超過60張銀行卡，並成功阻止130萬元犯罪得益。行動中，警方揭發一宗涉及12萬美元的投資騙案，通知遠在美國受騙的事主，阻止他進一步損失。

「微歌」行動則揭發一個於去年開始運作的本地洗黑錢集團。該集團由去年3月至今年5月利用至少43個本地銀行戶口，收取超過2000萬元騙款，清洗約2億元犯罪得益。該集團同樣透過轉賬及虛擬貨幣洗黑錢，以逃避警方追查。

警方本月19日起展開一連兩日拘捕行動，以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕11名本地人，包括主腦、骨幹及傀儡戶口持有人，他們分別報稱保險經紀、售貨員、司機及地盤工人等職業，目前全部人獲准保釋候查。行動中，警方檢獲約46萬現金、電話及銀行卡等。

至於「幽俠」行動由今年5月展開，警方調查後發現一個本地洗黑錢集團，涉透過操控7個香港開立的傀儡銀行戶口，於今年5月至7月清洗超過1300萬元黑錢。款項來自一個於東南亞地區運作的非法線上賭博平台。同樣地，該集團透過轉賬及虛擬貨幣洗黑錢。該集團9人涉「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪被捕，當中有人報稱財務公司職員及學生，他們正被扣查。行動中，警方檢獲49萬元現金、37部手提電話及120張銀行卡。

財富情報及調查科高級警司呂智豪指，警方留意到犯罪集團利用現金、虛擬貨幣，將犯罪得益多次分層轉移，以及利用跨境模式犯案，企圖逃避警方追查。警方亦留意到，租、借、賣戶口的情况有上升趨勢，2021年上半年，涉嫌租、借、賣戶口的被捕人數為977人，而今年上半年升至4465人。呂智豪指，就使用傀儡戶口洗黑錢案件，去年10月起，警方與律政司已向法庭申請加重刑罰，至今已經有15人被增加八份一至三份一刑期。

相關字詞﹕洗黑錢

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