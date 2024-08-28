港大教授涉詐騙租津實際與母同住　其母外傭稱常見被告出現 (18:44)

被告李雪菁（54歲）否認一項欺詐罪。控方證人、時任被告母親的外傭Juneni Tasan在獨立監督員陪同下，於印尼以視像形式作供，過程有翻譯員將控辯雙方的問題及外傭供詞翻譯成印尼語或廣東話。她在控方主問下供稱，自己從2019年11月至2023年7月12日開始受聘於被告母親，並被安排在其沙田九肚山住所，即沙田九肚山寶栢苑單位裏工作，每個月有一日假期。而她的職責包括單位清潔、各人飲食及在房間裡照顧長期臥床的阿姨（被告另一女親人）。

她續指，在工作期間每日都會看見被告於單位內出現，其間被告通常都會留在自己或長期臥床的阿姨房間內。而多數時間，被告會在單位內與其父母共進午餐及晚餐，自己則會準備食物後，到房間照顧阿姨及進食。她又指，被告間中都會外出上班、吃飯或拜神，惟被告有單位鎖匙，因此不知其返回單位的時間。她又知道被告有一座駕，泊在單位內的車位。

在辯方盤問下，Tasan又指自己主要職責是照顧阿姨，因此除打掃單位、煮飯外，其餘時間都是留在阿姨的房間裡。辯方追問，當她看見被告到飯廳用膳前，她是否不知道被告到底從房間裡還是街外前來用膳，她表示同意。她又承認當被告用膳完畢，亦不清楚被告之後有沒有外出，即使之後發現被告外出亦不知道被告何時回家，甚至有沒有回家。