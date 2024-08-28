時裝公司高層散佈裸照等手段逼男子持續性交易　判囚33個月 (18:46)

被告原約瑟被控以威脅促使他人作非法性行為、刑事恐嚇、管有危險藥物及3項窺淫罪。庭上提到，被告在時裝公司工作，月入10萬。

承認案情指，被告自2016年透過同性交友程式認識了事主X，於2017年尾開始與X作出性交易，X因財困問題而答應，收費後由每次1500元增至2500元。被告在2021年提出「2＋1」 性服務方案，即一星期內共發生性行為3次，而X可獲款約1.3萬元，同時，被告亦會要求X在提供性服務時一同服用冰毒及迷姦藥。

兩人後來因服食毒品問題產生爭執，X屢次要求中止性交易，每次均遭被告威脅而就範。包括在2021年10月，被告向X訛稱自己已向警方報案稱遭他強姦，並發送相關書面證供的相片；以及同年11月，要脅在全港18區派發印有X「劣跡」的傳單，內容包括X的身分證、祼照及指稱X患有性病等，X曾趕往旺角一商場，並在地上發現上述傳單。

X後來再遭被告要脅，他假裝應約並報案處理。警方後在酒店拘捕被告，檢獲0.52克甲基苯丙胺及內含有36.5克迷姦藥的膠瓶等，並在房間內發現正錄影偷拍的手機。經檢驗後，手機內有2條被告與X的性愛影片，而X是在不知情的情況下遭偷拍。