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立場新聞案明午裁決 (16:35)

「立場新聞」母公司、前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐被控串謀發布煽動刊物案於前年10月尾開審，去年6月完成56天審訊。案件原定於去年10月裁決，後一度押後以待控辯雙方就樞密院煽動案例陳辭，及等候被裁定發表煽動文字罪罪成的「快必」譚得志的上訴結果。據現時司法機構網頁顯示，案件將於明日（29日）下午2時半在區域法院裁決，距離案件開審已逾接近兩年。

3被告依次為Best Pencil （Hong Kong） Limited、報稱無業的鍾沛權（52歲）及報稱編輯的林紹桐（34歲），被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間在香港，一同串謀和與其他人串謀發布或複製煽動刊物。

被告鍾沛權、林紹桐於2021年12月被捕，案件於2022年10月開審，原定審期20天，最終在2023年6月完成歷時56天審訊。案件原定在去年10月4日裁決，後押後至去年11月15日裁決。

翻查資料，英國樞密院在去年10月頒下與煽動條例相關的上訴案判辭，裁定煽動罪「隱含的必要條件」是被告必須有煽動暴力或動亂的意圖，而11月15日的裁決聆訊後改為陳辭，法官郭偉健亦決定押後案件以待譚得志上訴案有結果後裁決。譚得志案在今年3月被上訴庭駁回，續向終審法院申請上訴許可，其間本案一再排期至4月及8月裁決。終院在本月14日向譚得志批出上訴許可，排期至明年1月審理；而據司法機構網頁顯示，本案裁決日期訂於今年8月29日，預計需時180分鐘。

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