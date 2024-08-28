環境局與業界開會談滅鼠 (16:33)

食環署指，新鼠患監察計劃引入熱能探測攝錄機配以人工智能調查鼠隻活動，覆蓋範圍更廣，更靈敏精準，受環境因素影響的風險亦較低，稱會據錄得結果與其他部門、相關商鋪和當區居民協作預防控制附近鼠患。署方稱該計劃今年暫只覆蓋食環署提供防鼠服務的地方，來年會視乎情况擴展至康文署、房屋署轄下場地。最新數據顯示，去年捕得活鼠72600隻，較去年同期增24%，食環署表示，其中有36400隻活鼠由夜間防治鼠患流動隊捕獲，約佔總數50%，認為夜間防治工作成效顯著。

環保署則表示，將繼續擴大廚餘收集網絡，冀斷絕老鼠食物來源，並指已在各公共屋邨、私人屋苑安裝智能廚餘回收桶，計劃今年增加私人屋苑回收桶的數量。環保署與食環署亦表示將在石湖墟街市試驗廚餘預處理機，10月將在花園街街市設置智能廚餘回收桶，並指未來會繼續推動廚餘回收設施普及。

業界代表則在會上匯報在「各界滅鼠行動」下各項工作進展，包括遵行防治鼠患指引和管理守則、持續保持其處所免受鼠患侵擾、更廣泛地應用新技術和工具，以及參與防治鼠患培訓講座和防鼠滅鼠宣傳活動。出席的業界代表包括15個組織或機構，包括房協、領展、民坊、香港物業服務聯盟、香港物業管理公司協會、香港物業管理聯會、香港物業服務公司協會、香港蟲害控制從業員協會、香港殺蟲業協會、港九新界販商社團聯合會、香港餐飲聯業協會、香港餐務管理協會、現代管理（飲食）專業協會、香港建造商會和香港建築業承建商聯會。