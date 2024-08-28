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新生大熊貓寶寶或可明年2月亮相　海洋公園藉「熊貓經濟」撇零售及瑜伽主題區 (16:27)

大熊貓龍鳳胎出生近兩周，海洋公園主席龐建貽接受報章訪問時表示，新生港產大熊貓最快或可於半歲時亮相，即明年2月中；至於新一對由中央送贈的大熊貓則將於9月底前來港，預計最快12月露面。龐又指將藉新生和新來港熊貓的機會調整海洋公園「重生方案」，原擬設立的「零售餐飲消閒區」及「健康主題區」將會擱置，並會響應「大熊貓經濟」，包括考慮塑造6隻大熊貓的IP（知識產權）及把大熊貓護理員「明星化」等，認為只要社會對大熊貓的關注保持熱度，各行各業可借助熱潮帶動本港經濟及旅遊業發展。

龐建貽接受《經濟日報》及《信報》訪問時透露，會按每隻大熊貓的性格，重新塑造其動物大使形象，並已接洽不同製作單位及商業機構，藉着大熊貓IP推出更多商品、餐飲、活動、商業及酒店等合作，相信「絕對幫海洋公園帶來一些可觀的收入」。海洋公園正構思為6隻大熊貓籌建新館，選址暫未有定案，暫時認為選址山下園區位置較便利，目前正翻新的大熊貓安安、佳佳舊居「四川奇珍館」，則會讓新來港大熊貓入住。龐建貽表示公園暫時財政穩健，已還清商業借貸。

至於早前向政府申請撥款「救亡」時提出的「重生方案」，他亦透露會因應有大熊貓出生及來港而有所改變，當年提出的3個新主題區中，兩個會暫時擱置，分別是「零售餐飲消閒區」及「健康主題區」，餘下的「歷險主題區」則暫定年內落成。當年的方案涉及「建設、營運、轉移（BOT）」模式，將新主題區交由合作伙伴營運，龐解釋擱置原因時指，原本認為擬辦瑜伽、露營的「健康主題區」較為獨特，但後來發現香港及鄰近地區都有類似設施，未必有助刺激海洋公園人流，加上海洋公園附近有新商場落成，故一併擱置「零售餐飲消閒區」。

一對大熊貓出生踏入第13日，兩姐弟情况穩定，並開始長出黑白毛色，其中姐姐較弟弟「大隻」，但弟弟的黑毛特別濃密，長出黑眼圈、黑耳仔，背部有如穿上黑色「小背心」。公園未來數月會為4隻新成員徵集名字，另參考澳門一對熊貓雙胞胎的處理方式，港產大熊貓料會約半歲才適合亮相，即最快明年2月中。

至於由中央贈港、9月底抵港的兩隻大熊貓，龐建貽指牠們抵港後要隔離檢疫及適應新環境，預計12月可與市民見面，建議在一對大熊貓寶寶與公眾見面前，市民先探訪一對新的年輕大熊貓。另為免大量遊客參觀嚇倒大熊貓，開放參觀初期會限制人流，讓大熊貓慢慢適應，但未定是否採用預約制，未來不會安排大熊貓與公眾親身接觸，強調以動物福祉為先。

相關字詞﹕編輯推介 大熊貓 海洋公園

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