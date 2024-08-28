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油塘高超道工人堵路追薪 (15:10)

油塘私人樓盤地盤爆出勞資糾紛，建築工人今早（28日）發起罷工，一度堵塞高超道行車線。有工人估計，近30名工人被三判承建商公司拖欠一個月薪金，涉款共約60萬。二判承建商代表到場表示仍未能聯絡三判承建商，但願意循勞工處程序支薪，部分工人同意到勞工處處理相關手續。

今早10時，油塘高超道一建築地盤外有近30名工人發起罷工，利用雪糕筒及水馬等堵塞高超道來回行車線，追討欠薪。工人亦於工地外圍掛上寫有「有汗出冇糧出」、「還我血汗錢」紅字橫額，有人一度情緒激動，指罵嘗試調解的工人。

現場工人指上址地盤為保利置業集團有限公司的新私人樓盤，聯力建築有限公司為總承建商，先越高科為該盤的分判商，並再外判至海洋幕牆裝飾工程有限公司（下稱海洋公司）進行玻璃幕牆及鋁質工程，而海洋公司負責人為施海平。

工人江先生指海洋公司應於本月15日發放其七月份的3萬元薪金，惟至今仍未收到，缺錢繳交租金。他指明白需到勞工處提供文件作個案跟進，惟嫌行政時間太長，只想儘早獲發薪金，故參與罷工。他又謂海洋公司之前曾有拖薪情況，亦耳聞其他工人獲發薪金金額不足。

二判承建商先越高科代表到場指，之前一直與海洋公司保持聯絡及向其提供資金，惟今爆出拖薪罷工風波後未能聯絡其負責人。代表表示願意向工人繳付薪金，盼能盡快處理拖薪事宜。

至約今午約12時，經先越代表、建造業工會代表等與工人多番交涉後，部分工人同意向勞工處勞資關係科分區辦事處提供資料。

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