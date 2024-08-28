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警司陸振中非禮案　同場男督察稱曾阻被告酒後駕駛遭對方咬傷手指 (15:00)

沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉三度非禮醉酒女下屬，翌月飯局後又襲擊下屬，案件今（28日）在區院續審。有出席飯局的男督察供稱，他在阻止被告駕車途中，被告將他的手指放入口用力咬，他感覺「一陣好強烈嘅刺痛」，回過神來「鮮血不斷流緊出嚟」。督察又指事件「對我嘅衝擊真係好大」，事後患上創傷後壓力症。

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。蔡文浩繼續作供，指7月15日他和同僚在粉嶺牽晴間停車場力勸被告不要駕車，其間X上車，被告曾喝令眾人「你走！」隨即開車轉右。

庭上播放的閉路電視片段顯示，蔡隨車輛追前。蔡指他認為被告不能控制車輛，為了救X，在「電光火石」間決定追上，並在車停下時打開車門讓X下車，「雖然我只係一個雷粒（督察），我有責任保護X」。蔡走到座駕旁，語帶緊張地說「阿sir你警司嚟㗎，你飲咗酒仲揸車？」被告回應「X你老母，關你X事呀？你幫辦嚟㗎咋！」

此時X再度上車，「喊晒口」、神情恐懼地勸被告，被告用左手大力揮打X，X發出慘叫聲。蔡其後嘗試伸手拔掉車匙，被告更為激動，用右手捉著他左手，再用左手擊中他嘴唇，並將其右手拉入口中用力咬了一下，蔡感覺強烈刺痛。

蔡形容當下緊張、焦慮，並致電一名警署警長告知被告「發緊酒癲」，請求支援，亦有途人報警，其後救護員和警員分別到場。蔡無即時向警員交代案發經過，「我一時三刻唔知點處理」，便編造理由說被車門夾傷，因懼怕指證被告會遭報復，而被告是憲委級警務人員，「佢會唔會濫用佢嘅職權，對我前途作出影響」，或以此「玩死我」。

蔡提到他事後多次就醫，包括物理治療、職業治療、心理科醫生，現時仍會接見警察心理服務科，手部間中有刺痛感。

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