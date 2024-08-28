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初選案求情｜吳敏兒指無意顛覆　官指已認罪難屬「無意」 (14:32)

「35+」初選案45人罪成，參選新界西和新界東的被告今（28日）續求情。辯方陳辭指職工盟前主席吳敏兒深感後悔，她明言和政治劃清界線，力陳她並非刻意、無意顛覆國家政權。法官陳慶偉聞言質疑稱吳已認罪，不能接受她無意犯案，只接納她不是首要分子，本案不涉武力。辯方建議最多視吳為「積極參加者」判刑。

新界西參選人吳敏兒由資深大律師李志喜代表求情，李主張法庭不應受國安法判刑三級制約束，本案不涉及使用武力或威脅使用武力，不屬「罪行重大」，他們參與的謀劃是公開並旨在進入立法會，更何况選舉主任有權取消資格，謀劃根本不可能實現。法官陳慶偉稱，從犯證人區諾軒講過有替補機制，李重申政府有能力阻止謀劃發生。

法官陳慶偉又以搶劫案作為例子，稱判刑只須考慮犯案手段和案情嚴重性，毋須考慮計劃是否可能實現。另一法官李運騰又問，假設他意圖下毒殺害別人，但其化學知識不足以令他成功，是否減低意圖謀殺的嚴重性。李志喜認為法庭需要考慮的是事件會否再次發生，予以阻嚇；她強調國安法在2020年6月生效，被告事前不知謀劃違法。

談及吳敏兒的個人背景，李志喜引述吳從事空中服務員，2016年擔任職工盟主席，她關注航空安全問題，亦關乎大眾。吳在求情信對本案深表悔疚，強調一心推動社會進步，取得議席亦無意顛覆國家政權，而且職工盟經已解散，吳不會重犯。李冀法庭將她列為「積極參加者」或「其他參加者」判刑，即判囚10年或以下。

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