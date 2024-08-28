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初選案求情｜譚凱邦獲林超英求情稱致力推動環保　律師指譚獄中染病官駁未夠嚴重 (14:28)

民主派「35+」初選案今（28日）續求情。天文台前台長林超英為被告譚凱邦撰寫求情信，指譚凱邦為環境保育付出多年心血，將環保議題放在首位。辯方透露，譚凱邦受金黃葡萄球菌感染、手腳皮膚潰爛，在獄中承受額外痛楚。法官一度表示病情未夠嚴重，辯方冀法庭考慮人道原因減刑。

辯方大律師馬維騉為荃灣前區議員譚凱邦求情，呈上譚的妻子、林超英、中大退休教授和馬灣居民等的信件，指譚致力推動環保，顛覆國家政權不是其目標。辯方提及，譚參加初選只想將環保議題帶入立會，後來在新西初選票數最低，未能出線立選。

法官陳仲衡問，是否被告得票愈低，法庭判刑愈輕？辯方稱不是，形容譚凱邦在初選只是「陪跑」（also run），支持度和參與程度低；即使初選採取替補機制，對譚沒有影響。辯方強調，譚不是刑期分級制下的「首要分子」和組織者，亦不是「積極參加者」，希望法庭視為「其他參加者」。辯方表示，若法庭將譚視為積極參加者和量刑較輕，加上三分一認罪扣減，他很快出獄。

辯方透露，譚凱邦還押時修讀建築管理課程，將來不會涉足政治，而他患上皮膚病，舌底亦有腫囊，冀額外減刑。法官陳慶偉閱畢2021年的醫療報告，指譚的病情不夠嚴重。辯方指報告未反映最新病况，譚無意投訴懲教署安排，僅在獄中承受額外痛楚，希望法庭酌情減刑。

代表區政聯盟前召集人柯耀林的大律師葉海琅求情指，控方指控柯的言行不多，柯在串謀計劃角色有限，初選得票率不足1%，希望法庭視為其他參加者或積極參加者。辯方指，比起其他參選人，柯的參與程度較低，無發布「墨落無悔」聲明帖文和定期擺街站。

柯耀林經審訊後定罪，法官陳仲衡和李運騰質疑，柯曾簽署「墨落」、委任選舉經理和出席選舉論壇等，難稱罪責較低。辯方重申柯在初選落敗，法庭可考慮其正面品格和社區服務，僅「不幸」參與串謀。

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