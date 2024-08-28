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跨國非法網上賭博平台租將軍澳住宅營運　警拘12人 (13:50)

警方打擊一個由跨國犯罪集團操控、本地黑社會營運的網上非法賭博平台，突擊搜查位處將軍澳一個住宅的「24小時營運中心」，以「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢罪」拘捕12名男女，當中5人為外籍人士。警方相信集團過去4個月收受2.5億賭款，淨利潤涉1600萬元。據悉，每項賭博活動抽取的佣金不一，由2%至5%不等。

警方指，平台由去年2月起營運及登記，會透過不同社交媒體宣傳及招攬賭客，賭客可透過網頁及手機應用程式進行註冊，再經轉數快及加密貨幣充值遊戲點數。警方表示，平台提供百家樂、老虎機、釣魚機、彩票及賽馬等賭博活動，又會因應不同季度的大型賽事新增項目，包括奧運及英超足球，以吸引更多賭客。

東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧指，集團植根柬埔寨，主要市場為香港及東南亞地區，集團將平台的伺服器設置於海外，並利用將軍澳私人屋苑單位作為營運中心，以增加警方調查難度。鄔凱寧提到，該集團分工明確，主腦在幕後操控，骨幹負責管理平台，包括提供客戶服務、宣傳及推廣，又僱用中介，去租用傀儡戶口作為收受賭注及派彩。警方經調查，於本月24日至27日展開行動，拘捕5男7女，年齡20歲至56歲，包括骨幹、客服、收受傀儡戶口的中介，以及傀儡戶口持有人。警方相信集團於今年4月至8月收受港幣2.5億賭款，淨利潤涉1600萬元。

東九龍總區總區科技及財富罪案組高級督察黃月珍指，集團聲稱自己為境外合法的賭博網站，企圖誤導賭客。賭客只需提供電話號碼便可成為會員，以「1元1分」充值遊戲點數於平台賭博，贏錢後需聯絡客服轉帳彩金。

黃月珍透露，集團今年3月起租用一個將軍澳私人住宅作為投資及派彩中心，相信因私人屋苑保安嚴密，而且鄰近銀行，方便轉移黑錢；同時集團又會僱用中介，以每月4000元至7000元利誘他人交出其網上銀行戶口。骨幹為避追查，會以現金提取賭款，再購買加密貨幣，將黑錢「洗白」。

警方在該營運中心檢獲3部電腦、218部傀儡戶口的電話，386張傀儡戶口銀行卡，211張電話卡，1部數鈔機、港幣約17萬的現金，大量名牌手錶，首飾及手袋等，懷疑是犯罪得益。據悉，營運中心為一個500呎的兩房單位，月租約2萬元，成員會在單位居住，方便24小時營運。

被問及市民如在不知網站是非法的情況下投注是否觸犯刑法，警方稱不能一概而論，要作深入調查，但提醒市民在非法賭博場所賭博，都有機會觸犯法例。警方呼籲，根據現行的香港法例148章《賭博條例》，任何人士從事收受賭注，或以任何方式收取、招攬、收取、商議或結清賭注，即屬違法，最高可判監7年及罰款500萬元。

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