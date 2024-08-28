兒科醫生籲學童留意「三疫夾擊」倡接種疫苗　惟不建議長期戴口罩 (11:55)

新學年即將展開，港大兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華今早在電台節目上表示，近日呼吸道合胞病毒（RSV）斷症數目上升，提醒家長留意開學後小朋友交叉感染的風險。關指出，呼吸道合胞病毒對1歲或以下幼兒特別危險，病情嚴重者可致呼吸停頓。他又稱，10月至11月或再迎來流感高峰期，呼籲市民接種新冠及流感疫苖，以及提防新冠病毒、流感及RSV的「三疫夾擊」。不過，他絕不建議小朋友「一刀切」地長時間帶口罩。他指出應在如公共交通工具等空氣不流通的地方，或周遭有人出現病徵時佩戴口罩；在空曠地區時等則不需佩戴。
關日華指，本港的呼吸道合胞病毒傳播在近5至10年由季節性轉為全年性質，加上新冠疫情期間隔離令及口罩令等令市民減少接觸相關病毒，各類型呼吸道病毒在復常後的肆虐，其中呼吸道合胞病毒持續活躍。衛生署定期監測數據亦顯示呼吸道合胞病毒趨向活躍，樣本測試呈陽性佔比由本年初的0.34%，增至本月中的2.15%。
關日華說，呼吸道合胞病毒對1歲以下幼兒特別危險。他解釋，由於合胞病毒會把呼吸系統的細胞聚合，令微細氣管封閉，當中感染者的氣管直徑愈小，病情就愈嚴重。故愈年幼孩子，尤其是1歲以下嬰兒及早產嬰兒的病情特別嚴重，更可能引致呼吸停頓。免疫系統異常的小朋友及65歲以上長者亦需特別留心病毒會否引致併發症。
呼吸道合胞病毒主要透過患者接觸及飛沫傳播，例如因手不潔並接觸眼球黏膜時傳染，病徵包括發燒、胃口欠佳、小便份量減少、精神下降、呼吸及脈搏加快、喘鳴呼吸等。由於因現時未有相關抗病毒藥物，關日華說只能給予患者支持性質的療程，例如吊鹽水或舒張氣管藥物等。為避免感染，關日華呼籲市民保持雙手清潔、有足夠休息及多做運動來提高免疫力，以及接種新冠及流感疫苖。如家長發現小朋友有相關徵狀，亦應及早求醫。