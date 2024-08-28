兒科醫生籲學童留意「三疫夾擊」倡接種疫苗　惟不建議長期戴口罩 (11:55)

關日華指，本港的呼吸道合胞病毒傳播在近5至10年由季節性轉為全年性質，加上新冠疫情期間隔離令及口罩令等令市民減少接觸相關病毒，各類型呼吸道病毒在復常後的肆虐，其中呼吸道合胞病毒持續活躍。衛生署定期監測數據亦顯示呼吸道合胞病毒趨向活躍，樣本測試呈陽性佔比由本年初的0.34%，增至本月中的2.15%。

關日華說，呼吸道合胞病毒對1歲以下幼兒特別危險。他解釋，由於合胞病毒會把呼吸系統的細胞聚合，令微細氣管封閉，當中感染者的氣管直徑愈小，病情就愈嚴重。故愈年幼孩子，尤其是1歲以下嬰兒及早產嬰兒的病情特別嚴重，更可能引致呼吸停頓。免疫系統異常的小朋友及65歲以上長者亦需特別留心病毒會否引致併發症。

呼吸道合胞病毒主要透過患者接觸及飛沫傳播，例如因手不潔並接觸眼球黏膜時傳染，病徵包括發燒、胃口欠佳、小便份量減少、精神下降、呼吸及脈搏加快、喘鳴呼吸等。由於因現時未有相關抗病毒藥物，關日華說只能給予患者支持性質的療程，例如吊鹽水或舒張氣管藥物等。為避免感染，關日華呼籲市民保持雙手清潔、有足夠休息及多做運動來提高免疫力，以及接種新冠及流感疫苖。如家長發現小朋友有相關徵狀，亦應及早求醫。