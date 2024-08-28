岑浩輝宣布參選澳門特首　倡改革創新吸人才　建國際都會及融入國家 (11:07)

岑浩輝稱稍後會進一步聽取各界意見再交代詳細政綱，但先提出五大方向，首先包括準確貫徹一國兩制，強調要非常重視中央對澳門全面管治權及澳門享有的自治權，兩者均不能偏廢。其次要利用一國兩制優勢加深與其他國家和地區的聯繫和交往，尤其葡語系及東南亞國家，冀建設澳門成國際大都市，吸引世界高級頂尖人才，令澳門成為「國際高端人才聚居地」；他亦提及要加快融入國家發展大局，全力推進經濟適度多元，推動橫琴深度合作區發展；全力建設「法治澳門」， 推進公共行政革新和提高科學決策水平；並且不可忽略愛國愛澳核心價值，稱「愛國者治澳」非常重要。

岑浩輝稱參選根本動力源於貫徹一國兩制方針、推動強國建設與民族復興的時代召喚，以及守護澳門長期繁榮穩定、展現澳門新擔當使命、讓廣大市民過上更加美好生活的初心。他提及來投身澳門司法領域40多年，一直堅持法治的核心價值，守護澳門良好聲譽，回應市民對公平正義的期盼，亦於過程中見證澳門推進一國兩制的歷程，「祖國永遠是澳門最堅強的後盾，祖國好，澳門會更加好」。

認澳門中小企經營困難 稱與社區共研創新

岑浩輝承認澳門中小企經營確有困難，他指雖然澳門疫後旅客消費比疫前更高，但疫後旅客階層和消費模式不同，加上美國加息和人民幣貶值，同時跨境更便利下，澳門居民更常北上消費，稱若當選就會由管治團隊深入社區，共同研究如何改變經營模式和創新，他認為難以改變社會大趨勢，只能迎合和順勢而為。

否認對澳門認識不足 自言「老澳門人」

對於被指於司法領域工作多年，對澳門社會缺乏了解，亦不為社會認識，岑回應指已在澳門生活和工作近40年，由1986年赴澳門，至90年代到葡萄牙進修，其後返回澳門出任司法參事，並在澳門成家立室，子女和孫子都在澳門出生，「我三代在澳門」，認為澳門人會認同他是「老澳門人」，「澳門的山山水水、橫街窄巷我都去過，街市也好、超市也好，對澳門的了解我相信不比很多知名人士差。」

至於被指缺乏行政和管理經驗，他則舉例子曾於擔任澳門終院院長時負責改革，將原由府負責的司法行政管理，交由法院自行負責，成立中央法院的辦公室，形容如同一個「綜合性的小政府」。

岑浩輝亦於記者會上公布自己的競選辦公室成員，其中競選辦公室主任為澳門銀行公會主席、中銀澳門副行長葉兆佳。他將於明日起接觸選委爭取提名。