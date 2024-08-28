明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

岑浩輝宣布參選澳門特首　倡改革創新吸人才　建國際都會及融入國家 (11:07)

已辭任澳門終審法院院長岑浩輝今早宣布參選澳門特首。他提出五大施政方向，稱以「奮發同行，持正創新」為理念，提出準確貫徹一國兩制、加強對外交往和吸引高端人才、加快融入國家發展大局、提高決策水平，以及弘揚愛國愛澳核心價值。

岑浩輝稱稍後會進一步聽取各界意見再交代詳細政綱，但先提出五大方向，首先包括準確貫徹一國兩制，強調要非常重視中央對澳門全面管治權及澳門享有的自治權，兩者均不能偏廢。其次要利用一國兩制優勢加深與其他國家和地區的聯繫和交往，尤其葡語系及東南亞國家，冀建設澳門成國際大都市，吸引世界高級頂尖人才，令澳門成為「國際高端人才聚居地」；他亦提及要加快融入國家發展大局，全力推進經濟適度多元，推動橫琴深度合作區發展；全力建設「法治澳門」， 推進公共行政革新和提高科學決策水平；並且不可忽略愛國愛澳核心價值，稱「愛國者治澳」非常重要。

岑浩輝稱參選根本動力源於貫徹一國兩制方針、推動強國建設與民族復興的時代召喚，以及守護澳門長期繁榮穩定、展現澳門新擔當使命、讓廣大市民過上更加美好生活的初心。他提及來投身澳門司法領域40多年，一直堅持法治的核心價值，守護澳門良好聲譽，回應市民對公平正義的期盼，亦於過程中見證澳門推進一國兩制的歷程，「祖國永遠是澳門最堅強的後盾，祖國好，澳門會更加好」。

認澳門中小企經營困難　稱與社區共研創新

岑浩輝承認澳門中小企經營確有困難，他指雖然澳門疫後旅客消費比疫前更高，但疫後旅客階層和消費模式不同，加上美國加息和人民幣貶值，同時跨境更便利下，澳門居民更常北上消費，稱若當選就會由管治團隊深入社區，共同研究如何改變經營模式和創新，他認為難以改變社會大趨勢，只能迎合和順勢而為。

否認對澳門認識不足　自言「老澳門人」

對於被指於司法領域工作多年，對澳門社會缺乏了解，亦不為社會認識，岑回應指已在澳門生活和工作近40年，由1986年赴澳門，至90年代到葡萄牙進修，其後返回澳門出任司法參事，並在澳門成家立室，子女和孫子都在澳門出生，「我三代在澳門」，認為澳門人會認同他是「老澳門人」，「澳門的山山水水、橫街窄巷我都去過，街市也好、超市也好，對澳門的了解我相信不比很多知名人士差。」

至於被指缺乏行政和管理經驗，他則舉例子曾於擔任澳門終院院長時負責改革，將原由府負責的司法行政管理，交由法院自行負責，成立中央法院的辦公室，形容如同一個「綜合性的小政府」。

岑浩輝亦於記者會上公布自己的競選辦公室成員，其中競選辦公室主任為澳門銀行公會主席、中銀澳門副行長葉兆佳。他將於明日起接觸選委爭取提名。

相關字詞﹕編輯推介 岑浩輝

上 / 下一篇新聞