房屋局5月初知過渡屋項目部分單位滲水　指承建商已為60戶維修 重申問題不涉MiC (00:41)

局方指項目承建商已於5月初完成水管緊急維修工程，並在6至7月完成了所有40戶獲住戶准許進入的單位進行喉管檢查及維修。承建商亦已安排為受單位內牆身出現滲水影響住戶進行維修，包括更換牆身飾面板。截至今年7月底，項目承建商已為約60戶獲住戶准許進入的受影響單位完成所需維修。東華三院正努力與餘下約20戶未能讓維修人員進入單位檢查或維修的住戶協商日期和時間進入單位，以期盡快進行維修工程，目標在9月完成所有執修。據了解，有小部分住戶拒讓維修人員入內執修。

房屋局副局長戴尚誠前日（26日）與東華三院、項目的建築顧問及承建商到「啟德‧東寓」現場巡視及與居民見面，重申團隊須盡快為受影響單位進行所需執修。房屋局亦要求東華三院根據房屋局的既定程序及相關法定要求，為整個「啟德‧東寓」項目（包括沒有受今次滲水情況影響的住戶及公用地方）進行全面檢查。房屋局會繼續密切跟進事件。另一方面，專責小組已在8月1日出席九龍城區議會轄下社會服務、房屋及發展規劃委員會會議交代相關情況及跟進事宜。現時在香港利用組裝合成建築法（MiC）興建的項目很多，質素也有保證，是次的滲水問題與MiC無關。