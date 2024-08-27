明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港大副教授涉騙房津案續審　庭上提及被告男友曾任暫委裁判官 (22:44)

香港大學法律系副教授李雪菁詐騙港大房屋津貼逾72萬元一案，於區域法院續審。涉案又一村單位業主作供稱，被告於2005年與當時姓劉的男友一同參觀後決定租用單位；盤問時辯方向業主展示多張被告的生活照，此時暫委法官張志偉向控辯雙方申報，指劉過往曾任暫委裁判官，但自己與對方不相熟，亦甚少與其交流，控辯雙方聽畢表示不反對張官繼續審訊。

被告李雪菁（54歲）否認一項欺詐罪。控辯雙方昨關注被告於涉案又一村單位及車位的租用情況，控方證人、業主馮志文在控方主問下供稱，若以租約計，李於2005年10月至2021年10月間租用單位，其後因李表示需要安排搬屋，二人同意租約完結後，短租多兩個月。他又表示名下有一個車位，但一直由鄰居租用，被告從未租用。

在辯方盤問下，馮透露，被告是馮的大學同學，她的姓劉男友則為他的中學同學及港大法律系師弟，因此他們一早相識。被告租用單位期間，馮曾因單位需要維修及拆卸僭建物，需返回單位20至30次，大部分時間均會見到被告或劉其中一人。馮又稱，被告於2019年疫情期間，曾向他提及需多返回父母居所，即沙田九肚山寶栢苑單位，以陪伴患病的父親。

馮續說，直至2021年10月31日，被告完結最後一份租約，當時被告向馮表示大學有人「challenge」她利用該單位申請津貼的資格，為免麻煩，不打算續租；惟冀以月租形式租多兩個月，以準備搬屋事宜。2022年1月，被告搬離，劉接租單位至2023年12月31日。

馮又提及，因區內屬低密度住宅，加上又一村內「錶位」較多，而且「錶位」停泊費低廉，故很多居民會選擇「泊街」。辯方問到是否知悉被告所獲的津貼足夠租用車位，馮表示被告曾向他提及租用單位是需要「貼錢」付租金。

相關字詞﹕編輯推介 房屋津貼；港大；法庭

上 / 下一篇新聞