港大副教授涉騙房津案續審　庭上提及被告男友曾任暫委裁判官 (22:44)

被告李雪菁（54歲）否認一項欺詐罪。控辯雙方昨關注被告於涉案又一村單位及車位的租用情況，控方證人、業主馮志文在控方主問下供稱，若以租約計，李於2005年10月至2021年10月間租用單位，其後因李表示需要安排搬屋，二人同意租約完結後，短租多兩個月。他又表示名下有一個車位，但一直由鄰居租用，被告從未租用。

在辯方盤問下，馮透露，被告是馮的大學同學，她的姓劉男友則為他的中學同學及港大法律系師弟，因此他們一早相識。被告租用單位期間，馮曾因單位需要維修及拆卸僭建物，需返回單位20至30次，大部分時間均會見到被告或劉其中一人。馮又稱，被告於2019年疫情期間，曾向他提及需多返回父母居所，即沙田九肚山寶栢苑單位，以陪伴患病的父親。

馮續說，直至2021年10月31日，被告完結最後一份租約，當時被告向馮表示大學有人「challenge」她利用該單位申請津貼的資格，為免麻煩，不打算續租；惟冀以月租形式租多兩個月，以準備搬屋事宜。2022年1月，被告搬離，劉接租單位至2023年12月31日。

馮又提及，因區內屬低密度住宅，加上又一村內「錶位」較多，而且「錶位」停泊費低廉，故很多居民會選擇「泊街」。辯方問到是否知悉被告所獲的津貼足夠租用車位，馮表示被告曾向他提及租用單位是需要「貼錢」付租金。