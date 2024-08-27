居屋調低折扣率及入息限額　房委會指樓市下行及目標住戶收入中位數增所致 (18:46)

新一輪居屋的白表家庭入息上限由6.2萬減至6萬元，資產限額則由147萬降至123萬元，白表一人申請者的入息及資產限額則減至分別為3萬元及61.5萬元，黃碧如指計劃只幫助需要幫助的人，有信心居屋銷售不會受折扣率與價格變動影響。她又指，今次推售單位數量實則多於歷來年均推售伙數（6900多個），2023年推出9000多伙居屋屬特別情况。

新一輪居屋揀樓配額也改為按各個項目伙數為基礎計算，黃碧如表示，新方案可令不同申請者更公平地選得自己心儀的居屋，並指「家有長者」和「家有初生」申請者將共分四成單位，另撥一成約700個單位供一人申請者申請。

房委會早前承諾26/27年起落成的新建資助出售房屋單位，最低面積不少280平方呎，新一輪居屋仍有部分較小單位，包括計劃在2026年10月落成的啟盈苑有僅186平方呎的單位。黃稱啟盈苑於2026年第一季完工，亦屬於25/26年落成項目，並表示由於啟盈苑設計、開展工程較早，望市民理解。