初選案求情｜郭家麒尹兆堅獲前官員寫信求情　包括邱誠武、石禮謙、蕭偉強等 (18:29)

蔡引述郭家麒親撰求情信，講述他來自草根家庭，其後在醫院工作，有份成立香港工人健康中心；郭先後當選區議員和立法會議員，在沙士疫情期間擔任公職，改善醫療服務。

法官陳仲衡關注，郭家麒在長篇信件涵蓋行醫及從政經歷，但未有提及他就本案反思。蔡維邦回應指，郭家麒有私下反省及在較早階段認罪，他在信中着墨於過往事業，並非對政府構成阻礙，反而和醫療衛生界緊密合作。蔡引述，前運房局副局長邱誠武在信中稱，曾與郭就房屋交通事宜交流看法；立法會前議員石禮謙力陳郭沒倡議「攬炒」或港獨；另一前議員張超雄講及，郭於七一在立會阻止示威者衝擊，主張和平的郭在事件受傷。

代表尹兆堅的大律師莫彥婷表示，尹於1994年成為社工，2004年起擔任區議員，2016年任立法會議員，協助基層爭取不少權益，包括為殘疾人士成功爭取交通半價優惠。庭上讀出多封求情信，前勞福局長蕭偉強稱讚尹扶助弱勢，是有決心和正直的人，另一前局長羅致光指尹熟悉社福政策，前運房局長張炳良則指尹有良好品格。莫大狀指，尹沒有簽署「墨落」聲明和出席任何選舉論壇，他出獄後希望投身國際人權組織，重犯機會低。

參選新界西及新界東的其中7人今完成求情，吳敏兒、譚凱邦和柯耀林明（27日）展開求情。