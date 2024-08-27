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男保安持玩具槍打劫金舖罪成　判囚7年9個月 (18:19)

一名男保安涉於去年5月手持氣槍及鎚子到觀塘一金舖行劫，搶走一隻價值約5700元的金手鐲，並於同日到警署自首。男保安今日（27日）於高等法院承認一項搶劫罪，案情指被告為償還賭債而行劫，涉案金鐲共典當3000元，而涉案氣槍是太太於文具店「奇趣天地」購買予兒子的禮物。暫委法官李頌然判刑指，本案行劫時間短，被告以玩具槍行事、無牽涉槍戰，後在短時間內懸崖勒馬並自首，判囚7年9個月。

被告陳金斌（48歲）被控於2023年5月12日，在香港九龍觀塘物華街恆福珠寶搶劫郭英銘，劫去一隻結婚金手鐲。被告求情指，他當時並無意圖傷害任何人，希望能盡快出獄，協助家人。

李官判刑時，接納被告在電光火石間把槍指向職員，惟被告進入貴重財物的店舖行劫，因財困犯案並非求情理由。考慮到被告以玩具槍行犯案，牽涉的武力有限，本案案情較同類型案件輕，李官以監禁12年為量刑起點，認罪扣減並酌情減刑後判囚7年9個月。

承認案情指，在案發當日下午約1時半，被告手持氣槍及鎚子，跑進珠寶店並大喊「唔好郁，打劫」，後以鎚子擊打玻璃陳列櫃。女職員隨即啟動警鐘，店舖東主則走近被告。期間，被告手持的手槍曾指向東主的頭部，而其背包則在轉身離開時遭東主扯下。檢查發現，店舖損失了一隻價值5741元的金手鐲，後花費一萬元維修受損的玻璃櫃。

警方後在裕民坊附近的垃圾桶內搜出一黑色軟氣槍，彈匣內有8枚軟氣槍彈。被告同日晚上到牛頭角警署自首，警誡下稱「我欠賭債一時諗唔開，咪去觀塘打劫嗰間金舖打算用嚟還債囉。」錄影會面中，被告承認因足球賭博而欠債11萬元，案發前曾到店舖視察環境，犯案後感到後悔，並因遺留了載有保安證的背包而自首。經檢驗後，涉案氣槍能發射6毫米口徑的塑膠彈珠，槍口能量能達至超過兩焦耳的可能性非常低。

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