抗戰及海防博物館下周二開幕　歷史博物館總館長指所涉費用不重要　冀青年明白先輩付出 (17:52)

博物館設4個抗戰相關展廳，分別為「聲影說抗戰」、「日軍侵華．攜手抗敵」、「日軍侵港」、「抗日游擊隊與敵後活動」，合名為「抗戰主題展覽廳」。展品包括東江縱隊港九獨立大隊的嘉獎狀與《陣亡戰士名冊一九四一年至一九四五年》名單。博物館亦會安排由香港導演拍攝的抗日電影選段在堡壘上層的「探索地帶」多媒體播放室播放。部分展品由原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會，以及民間收藏家捐贈或借出，包括由聯誼會會長林珍借出的「中國人民抗日戰爭勝利70周年」紀念章等。

文化體育及旅遊局長楊潤雄致辭指，博物館名稱中「抗戰」二字「彰顯博物館以紀念抗戰歷史、傳承愛國精神為主題」，以及「對抗戰英烈的崇高敬意，警醒後世要珍惜和平」。至於「海防」，楊指博物館所在地鯉魚門地區自古以來為國家重要戰略地點，香港一直是「國家南大門的守護者」，在海防歷史上與國家緊密相連。

立法會議員兼香港地方志中心總編輯劉智鵬期望，新館有助釐清香港市民對抗戰的理解。他指有青年把香港保衛戰（18日戰爭）與抗戰歷史混淆而感無稽，稱前者是「大英帝國以英軍保衛香港屬土，而非保衛中華民族的土地」，後者的東江縱隊與港九獨立大隊成員則為香港居民，為保護國家領土奮戰數年，認為如果將兩件事混合討論就沒有意義。

針對常設展覽廳的變動，張銳森說會加設匾額讓公眾了解相關展廳位置，及加設東江縱隊架構與人物相關設置等。重點展品方面，包括林珍的紀念章、東江縱隊抗戰期間用過的物件，包括毛毯、布包，以及由中國漫畫家丁聰繪製、抗戰相關漫畫。除展覽除文物與相片外，博物館亦節錄了東江縱隊老戰士的訪問片段，例如有關搜集及收藏情報的方式等。

張又期望參觀展館的青年可了解「當時參與抗戰的他們可能只有十多歲，對現時的青年或完全不能想像，同齡的人竟然可以做這些事。（博物館）可以讓現時的年青人知道先輩曾為香港付出十分多，冒住性命危險保衛自己的國土。這個訊息是最重要。」張又稱，博物館會配合展覽舉行一系列活動，包括恆常講座、史跡徑導賞，以及伙拍本港作曲家梅廣釗創作音樂宣傳愛國情操。他指新館未有刪減海防相關展品，反而會加入有關明清時期海防設施展覽，讓參觀者認識鯉魚門在明清時期已屬重要防守要塞。他又指將設專場予校長和教師參觀，並舉辦以中學生為對象的「新手策展人培訓班」，讓學生參觀後通過自己的創作，例如文創產物或策劃展覽等演繹抗戰主題。