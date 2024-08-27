抗戰及海防博物館下周二開幕　歷史博物館總館長指所涉費用不重要　冀青年明白先輩付出 (17:52)

由香港海防博物館改設而成的香港抗戰及海防博物館將於下周二開幕，今日（27日）舉行「開幕前奏」，當局介紹新館設4個抗戰相關展廳，合名為「抗戰主題展覽廳」，惟展廳內部暫未開放。被問及改設新館開支，香港歷史博物館總館長張銳森指「不重要」，亦不希望公眾著眼於經費上。張又稱未有預計入場人次數字，未來將有一連串宣傳計劃吸引公眾參觀。張銳森冀博物館讓年青人知道「先輩曾為香港付出十分多，冒住性命危險保衛自己的國土」，形容屬最重要信息。
博物館設4個抗戰相關展廳，分別為「聲影說抗戰」、「日軍侵華．攜手抗敵」、「日軍侵港」、「抗日游擊隊與敵後活動」，合名為「抗戰主題展覽廳」。展品包括東江縱隊港九獨立大隊的嘉獎狀與《陣亡戰士名冊一九四一年至一九四五年》名單。博物館亦會安排由香港導演拍攝的抗日電影選段在堡壘上層的「探索地帶」多媒體播放室播放。部分展品由原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會，以及民間收藏家捐贈或借出，包括由聯誼會會長林珍借出的「中國人民抗日戰爭勝利70周年」紀念章等。
文化體育及旅遊局長楊潤雄致辭指，博物館名稱中「抗戰」二字「彰顯博物館以紀念抗戰歷史、傳承愛國精神為主題」，以及「對抗戰英烈的崇高敬意，警醒後世要珍惜和平」。至於「海防」，楊指博物館所在地鯉魚門地區自古以來為國家重要戰略地點，香港一直是「國家南大門的守護者」，在海防歷史上與國家緊密相連。
立法會議員兼香港地方志中心總編輯劉智鵬期望，新館有助釐清香港市民對抗戰的理解。他指有青年把香港保衛戰（18日戰爭）與抗戰歷史混淆而感無稽，稱前者是「大英帝國以英軍保衛香港屬土，而非保衛中華民族的土地」，後者的東江縱隊與港九獨立大隊成員則為香港居民，為保護國家領土奮戰數年，認為如果將兩件事混合討論就沒有意義。
針對常設展覽廳的變動，張銳森說會加設匾額讓公眾了解相關展廳位置，及加設東江縱隊架構與人物相關設置等。重點展品方面，包括林珍的紀念章、東江縱隊抗戰期間用過的物件，包括毛毯、布包，以及由中國漫畫家丁聰繪製、抗戰相關漫畫。除展覽除文物與相片外，博物館亦節錄了東江縱隊老戰士的訪問片段，例如有關搜集及收藏情報的方式等。
張又期望參觀展館的青年可了解「當時參與抗戰的他們可能只有十多歲，對現時的青年或完全不能想像，同齡的人竟然可以做這些事。（博物館）可以讓現時的年青人知道先輩曾為香港付出十分多，冒住性命危險保衛自己的國土。這個訊息是最重要。」張又稱，博物館會配合展覽舉行一系列活動，包括恆常講座、史跡徑導賞，以及伙拍本港作曲家梅廣釗創作音樂宣傳愛國情操。他指新館未有刪減海防相關展品，反而會加入有關明清時期海防設施展覽，讓參觀者認識鯉魚門在明清時期已屬重要防守要塞。他又指將設專場予校長和教師參觀，並舉辦以中學生為對象的「新手策展人培訓班」，讓學生參觀後通過自己的創作，例如文創產物或策劃展覽等演繹抗戰主題。
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