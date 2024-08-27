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李嘉誠捐無創治肝癌瘤新儀器　視像「現身」發布會致意讚新技術「不可思議」 (16:04)

肝癌是香港第五大常見癌症，李嘉誠基金會捐贈亞洲首部突破性醫療「Histotripsy」系統，可利用高強度超聲波精確破壞癌細胞，無須開刀，做到「無創、無痛」。港大亦開展為期研究計劃，未來兩年為20名肝癌病人免費提供最新療法，當中10人由李嘉誠基金會捐助。李嘉誠今（27日）亦以視像方式參加研究項目發布會，揮手致意，並形容新技術「不可思議」。

「Histotripsy」採用組織碎化技術，2023年10月獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准。港大醫學院指，至今近400名患者在美國醫療機構接受新療法，患者術後恢復良好，目標腫瘤未出現局部復發，亦無因新療法而引起的重大併發症。

港大醫學院臨牀醫學學院外科學系教授陳智仁解釋，新技術利用超聲波瞄準癌細胞，在腫瘤內形成微氣泡，氣泡會迅速膨脹和收縮，產生衝擊波破壞和液化目標腫瘤細胞，而不會損害周圍的健康組織。「Histotripsy」系統包含機械臂、超聲波發射器及水牀（water bath），陳智仁指，手術時病人需全身麻醉，並在水牀下接受手術。他今以直徑4厘米的仿生肝癌組織做示範，療程大約持續5分鐘，最後仿生肝癌組織「液化」，陳指這表明癌細胞已壞死，將自然排出人體。

陳智仁說，新療法可實現無創、無疤痕手術，且超聲波無輻射成分，同一療程可應用在不同位置的腫瘤。他續稱，新療法可與其他療法同步進行，適用於第三期肝癌，甚至更晚期肝癌，且療程僅需大約5至10分鐘，病人可於手術翌日出院。

港大醫學院展開新療法臨牀試驗，亦屬亞洲首個，未來兩年為20名肝癌病人提供新療法，首名病人預計本周接受治療，每名病人治療成本為8000美金（約6.2萬港元）。陳智仁稱，病人可為原發性肝癌或轉移性肝癌，但須滿足腫瘤體積少於五厘米、肝功能良好或輕至中度肝硬化、身體狀態可接受全麻等條件。

至於使用新療法後肝癌病人存活率有何提升，陳智仁則表示，存活率受多種因素影響，更看重新技術能「百分百消除癌細胞」。研究計劃將聚焦組織化治療對免疫系統的影響，為未來結合兩種療法奠定基礎。陳智仁稱，研究計劃完成後，希望服務恆常化，惠及更多公院病人。

另外李嘉誠基金會年底會捐贈同款機器予中大醫學院，亦會捐助多10名病人免費接受治療。李嘉誠透過視像出席記者會時與HistoSonics及港大臨床團隊合照，李有和現場人士揮手，並問候「早晨」，並形容新技術「不可思議」。

相關字詞﹕編輯推介 肝癌 香港大學 李嘉誠

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