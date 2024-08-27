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初選案求情｜張可森：已深刻反省冀專心照顧家庭　梁國雄：縱成階下囚亦毋怨 (15:03)

民主派「35+」初選案45人罪成，參加新界西初選的被告連同參加新界東的梁國雄和柯耀林，延後至今日（27日）起求情。辯方為有份發起「墨落無悔」聲明的張可森陳辭，認為國安法判刑分級不適用，但可作量刑參考，建議列他為「積極參加者」。辯方引述張可森在求情信剖白，張表示還押期間深刻反省，明白審議財案不應作為政治工具，事情告一段落後他將以家庭作為人生中心，除了照顧高堂，「一如我妻愛我般愛我妻，與她協力養育兒子成人」。

參選新界西的8人為朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒和譚凱邦，與參加新界東的梁國雄和柯耀林今求情。被告步進犯人欄時向公眾席張望，旁聽的陳皓桓表示「好靚仔喎」，身穿淺藍色裇衫的朱凱廸面帶笑容，頭髮花白的郭家麒穿黑西裝繫領呔，朱凱廸、郭家麒及梁國雄的妻子均有到庭。

認罪的張可森由辯方大律師伍頴珊代表陳辭指他目前攻讀博士，據悉為中大的文化及宗教研究系博士。伍大狀指張可森父親離世，張現亦為人父，育有3歲兒子。張在求情信講述，他獄中度過30歲生日得以冷靜思過，明白到本案嚴重，「審議財政預算案，是《基本法》與予立法會議員的責任，關乎廣大市民生活，不應作為政治工具，亦不應藉此危害國家安全」。張又指明白到當下懲處，另冀能盡快完成博士，不負家人期盼。

大律師潘志明為黃子悅求情指她是案中最年輕的被告，建議視為「積極參加者」，判囚3至10年。對於黃子悅就理大暴動被判囚37個月、仍在服刑，潘望法庭考慮部分刑期同期執行。法官李運騰質疑是否加刑因素，潘回應稱黃子悅當時不知計劃違法，冀不要加刑太多。朱凱廸由大律師宗銘誠代表求情，法官陳仲衡關注，辯方指朱凱廸案發時無案底，問及他牽涉2020年六四和七一的集結案，宗確認朱在本案期間犯案。

代表梁國雄的資深大律師潘熙指依賴書面陳辭，庭上沒有補充。其後社民連facebook專頁公開梁國雄交予法庭的陳情書，梁自言50年來參與抗爭，他明白須向政府施壓促使實行惠及民生政策、改變不公，「今天我雖然成為階下囚，但我毋怨」。

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