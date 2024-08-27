警司非禮案　同場男警供稱被告堅持自行陪事主去廁所 (15:10)

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日3度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪。

督察蔡文浩供稱，他2018年加入警隊接受訓練，2021年8月正式成為督察，翌年起駐守沙頭角分區，今年2月調任至數碼警政服務科。蔡確認他獲發豁免起訴書，2022年6月22日他接獲X通知被告邀請眾人下班後吃飯，蔡載大部分人到粉嶺熟食中心，「咁我就唔使飲酒」，又稱他「好唔喜歡飲酒」，實際上亦不想去飯局，惟上級邀請，「如果唔去唔知佢會點諗我」。

蔡續指，主食尚未送到時，眾人已喝很多酒，被告期間多次向賴和X敬酒。至晚上約9時，蔡見X有明顯醉意，會伏在枱上休息，間中嘔吐在旁邊的啤酒桶。他曾問X需否吃點東西，X無反應。其後X步往廁所方向，被告跟隨，返回飯枱後X繼續休息，隨後被告再跟X去廁所，X扶著被告腰部和靠著他，蔡兩次都無為意二人去了多久。

蔡形容X「好醉」，他坐在X對面，聽不到X說過什麼，其後被告起身示意X到廁所洗臉，他亦動身打算攙扶，讓二人有個照應，「因為當時我覺得有啲奇怪」。被告揮動手部示意蔡返回座位，又說不用他幫忙，蔡「唔明點解被告要我咁做」，但因被告是他上級，「我相信佢扶X入廁所，所以我就冇諗咁多」。翌日凌晨飯局完結後，蔡協助送X返家，由她時任男友接走。

蔡又指，他與X在同一房間工作，二人間中會聊天，X曾向她透露被告「成日車出車入」，蔡亦曾目睹，以他所知，被告未曾接載其他同事。蔡稱X對此感尷尬、表現焦慮、大壓力，覺得不是正常上司下屬關係。