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初選案求情｜伍健偉稱無悔參與　指嚴刑峻法只收一時之效　官明言減刑幅度必低 (14:56)

「35+」初選案，參選新界西和新界東的被告今（27日）求情。「天水連線」元朗前區議員伍健偉親自求情指，高壓統治和嚴刑峻法只能收一時之效，社會要復和才可以「由治及興」，他願意為個人言行承擔一切代價。伍健偉稱對本案不感到後悔，沒有想過離港，「我需要兌現我莊嚴承諾，同香港人齊上齊落」。法官強調，伍健偉無悔意，其減刑折扣會低於其他人，伍回答完全明白。

伍健偉首先感謝各界關心，指法官和控辯雙方已處理國安法刑期分級原則，認同自己在本案為「積極參與者」。惟他強調初選是在陽光下進行的計劃，參選人要進入立會無差別否決財案，單靠47人無法完成，是逾61萬人冒上法律風險而投票，他有責任保護市民。

伍指爭取「五大訴求」合情合理，對特區政府而言是「事不為也，而非不能為也」。法官陳慶偉此時打斷，指今日為求情聆訊，不宜發表政見。伍表示，案發時經常出現街頭衝突，他不希望有人受傷犧牲，所以參加初選，採取和平、理性和非暴力手段。

伍透露自己現年28歲，在獄中修讀香港都會大學學士課程，「未婚，係一個恨嫁的男人」。伍說，香港九七後涉及社運罪名和刑罰愈發嚴苛，但社運參與人數和規模逐步擴大，「每一場暴動都係人民無被聽見的聲音」。伍表示，自己參選的遠因是希望建立人權、法治、公義的民主制度；近因是對自由被侵蝕的恐懼、對政府傲慢的不滿，以及對離世生命的悲痛。

伍提及，若然2020年9月6日立選如期舉辦，他可能收到「最榮幸的生日禮物」，成為代議士。伍坦言被捕之前，沒有一刻打算離開香港，他願意為言行負責，但不會為自己和選民共享的信念道歉。法官李運騰問伍是否無悔意，伍表示無錯，稱「作為一個政治人物，我期許我要有承擔，竭盡我所能，留守到最後一刻，所以我並唔後悔，我選擇留喺香港」。

伍相信港人只要「行公義、好憐憫」、活在真實的當下，香港的未來將會重拾光榮。伍最後表示，人們在二十世紀向蘇聯和納粹告別，「長夜終盡，黎明將至，民主終將再次得勝」。

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