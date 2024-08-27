明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

社民連街站展示二維碼裁非法籌款　上訴被駁回 (13:22)

社民連主席陳寶瑩涉於2021年在旺角擺街站時，展示二維碼連結至社民連捐款網頁，遭票控無牌籌款罪，經審訊後被裁定罪成判罰1000元。陳寶瑩不服定罪提出上訴，暫委法官姚勳智今（27日）宣讀判辭指，條文並不是單純指向實際的金錢收集，上訴方對條文的詮釋狹窄，有違立法目的，駁回上訴並維持原判。陳寶瑩在法院外明言不滿意上訴結果，將申請終審法院上訴許可。

上訴方提出，裁判官錯誤詮釋條文，亦忽略「公眾地方」的控罪元素，上訴人展示的二維碼連結至互聯網，應屬虛擬平台、一個媒介，而非一處地方，沒有在公眾地方收集金錢的情况出現，而展示捐款資訊應受言論自由保障。律政司則指，裁判官已正確及簡單地指出，收集金錢的過程及過程中的行為，則屬籌款活動。

姚官指，上訴方以援引案例指網絡應屬虛擬平台，惟該案例的控罪及案情與本案不同；另同意律政司一方所指，條文的立法目的是為了規管可能會造成阻礙及滋擾的行為，因此控方亦毋須證明有造成影響。姚官續指，本案有清楚的法律條文，無論中文或英文的字眼，均不是單純指向實質的金錢收集行為，若如上訴方的詮釋則有違立法目的。

姚官稱，上訴人在未有許可證的情况下，在街上設置有捐款字眼的易拉架，展示連結至捐款網站的二維碼，並手持麥克風說話約半小時，明顯是組織、參與提供設備籌款，正受條例規管。上訴庭終裁定裁判官的裁判正確，上訴理由不成立，駁回上訴。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞