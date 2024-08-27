社民連街站展示二維碼裁非法籌款　上訴被駁回 (13:22)

上訴方提出，裁判官錯誤詮釋條文，亦忽略「公眾地方」的控罪元素，上訴人展示的二維碼連結至互聯網，應屬虛擬平台、一個媒介，而非一處地方，沒有在公眾地方收集金錢的情况出現，而展示捐款資訊應受言論自由保障。律政司則指，裁判官已正確及簡單地指出，收集金錢的過程及過程中的行為，則屬籌款活動。

姚官指，上訴方以援引案例指網絡應屬虛擬平台，惟該案例的控罪及案情與本案不同；另同意律政司一方所指，條文的立法目的是為了規管可能會造成阻礙及滋擾的行為，因此控方亦毋須證明有造成影響。姚官續指，本案有清楚的法律條文，無論中文或英文的字眼，均不是單純指向實質的金錢收集行為，若如上訴方的詮釋則有違立法目的。

姚官稱，上訴人在未有許可證的情况下，在街上設置有捐款字眼的易拉架，展示連結至捐款網站的二維碼，並手持麥克風說話約半小時，明顯是組織、參與提供設備籌款，正受條例規管。上訴庭終裁定裁判官的裁判正確，上訴理由不成立，駁回上訴。