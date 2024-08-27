本港第二季錄80宗愛滋病病毒感染個案 (12:16)

80個新增感染者涉60男20女，當中42人（52.5%）透過同性或雙性性接觸受感染，26人（32.5%）透過異性性接觸受感染，餘下12宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。自1984年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至12223宗。

至於愛滋病（AIDS）個案季內新增16宗，其中12宗（75.0%）透過同性或雙性性接觸受感染，餘下4宗（25.0%）透過異性性接觸受感染。該季新增愛滋病個案當中，15宗愛滋病個案（93.8%）在發病期間才確診感染愛滋病病毒，而最常見的愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累計2523宗。

衛生防護中心發言人表示，愛滋病病毒抗體測試是得悉有否感染愛滋病病毒的唯一途徑，愛滋病是由愛滋病病毒引致。在過去10年，逾八成愛滋病患者在確診愛滋病病毒感染後3個月內發病為愛滋病，顯示大部分患者未有及早接受愛滋病病毒抗體測試。如愛滋病病毒感染者及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，可避免發病成為愛滋病及其他併發症，大幅改善其健康及存活率，而感染者接受治療後如能持續抑制病毒以達至無法檢測的水平，亦不會透過性接觸傳播愛滋病病毒。

發言人又稱，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，建議市民恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，高風險群組更應定期測試。曾有性行為但不屬於高風險群組的人士亦應最少檢查一次。