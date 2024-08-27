本港第二季錄80宗愛滋病病毒感染個案 (12:16)

衛生署衛生防護中心今年第二季接獲80宗人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒，HIV）新增個案，3個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所（34宗）；愛滋病服務機構（13宗）以及私家醫院、診所及化驗所（12宗）。80名新增感染者中有65人已到衛生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。衛生署呼籲，曾有性行為但不屬於高風險群組的人士應最少檢查一次愛滋病病毒抗體測試，減低受感染風險。
80個新增感染者涉60男20女，當中42人（52.5%）透過同性或雙性性接觸受感染，26人（32.5%）透過異性性接觸受感染，餘下12宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。自1984年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至12223宗。
至於愛滋病（AIDS）個案季內新增16宗，其中12宗（75.0%）透過同性或雙性性接觸受感染，餘下4宗（25.0%）透過異性性接觸受感染。該季新增愛滋病個案當中，15宗愛滋病個案（93.8%）在發病期間才確診感染愛滋病病毒，而最常見的愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累計2523宗。
衛生防護中心發言人表示，愛滋病病毒抗體測試是得悉有否感染愛滋病病毒的唯一途徑，愛滋病是由愛滋病病毒引致。在過去10年，逾八成愛滋病患者在確診愛滋病病毒感染後3個月內發病為愛滋病，顯示大部分患者未有及早接受愛滋病病毒抗體測試。如愛滋病病毒感染者及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，可避免發病成為愛滋病及其他併發症，大幅改善其健康及存活率，而感染者接受治療後如能持續抑制病毒以達至無法檢測的水平，亦不會透過性接觸傳播愛滋病病毒。
發言人又稱，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，建議市民恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，高風險群組更應定期測試。曾有性行為但不屬於高風險群組的人士亦應最少檢查一次。