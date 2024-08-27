「屠龍小隊」案陪審團今早退庭商議　至晚上７時未有定論　明日繼續商議 (19:20)

本案涉及7名不認罪被告，依次為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及劉佩凝，被起訴時年齡介乎20至29歲。第一至第四被告被指為屠龍小隊的隊員、賴及許被指屬於主謀吳智鴻的團夥，劉則被指與屠龍小隊隊長黃振強串謀提供財產作出恐怖主義行為。

法官張慧玲今早與陪團審重溫本案5項控罪的控罪元素，指首控罪「串謀犯對訂明標的之爆炸」中須要肯定被告的犯罪意圖及有意促進犯罪協議。案中吳智鴻為主腦，招攬屠龍小隊幫忙，故吳是知情最多的人，屠龍小隊較晚才加入串謀，惟陪審團毋須知道各被告的角色輕重或何時參與，只須裁定協議是否存在、各被告是否伙同其他同謀者並有意圖加入協議，以及有意達成協議後將計劃付諸實行。

次控罪「串謀導致相當可能會危害生命或嚴重損害財產的爆炸」為首控罪之交替控罪；第三控罪為「串謀謀殺」，陪審團須裁定各被告是否有意圖用槍及炸彈殺害警察。

第四控罪「意圖危害生命而管有槍彈罪」僅針對李家田，陪審團須裁定李是自願或受警方威逼才招認藏槍；第五控罪「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪」僅針對劉佩凝，陪審團須評估控方說法，即恐怖主義行為的定義是嚴重傷害生命及財產、逼使政府接受政治主張等，故屠龍小隊投擲汽油彈及主張「五大訴求」已屬恐怖主義行為。