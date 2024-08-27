甯漢豪：交椅洲填海可「分期」或「拉長」工程減現金流影響 (10:51)

對於項目最新造價，甯漢豪說「無最新估算，亦不敢再估算」。她表示數年前公眾很緊張填海開支，當時政府破例在未展開詳細工程研究時公布約5800億元粗略估算，而後來每逢估價有變動時外界都敏感。她表示明年將續展開詳細工程研究。

至於北部都會區發展，甯漢豪表示，牛潭尾將預留約30公頃發展北都大學城，當日後北環線落成時，牛潭尾與新田科技城僅相距一個站，故牛潭尾的大學定位應集中創科及產學研，以提高協同效應。至於住宅發展，甯指為配合大學發展，釐定私人房屋比例時可「放膽啲」，而牛潭尾發展方案最快10月《施政報告》後出台，預料最快數年後動工。

政府現時錄得逾千億財赤，就北部收地開支及前期規劃工程費用，甯漢豪表示或需制定新的收地補償安排以控制成本，讓政府毋須「真金白銀」收地。她以「三寶樹濕地保育公園」發展項目為例，當局正研究能否讓公園範圍內私人土地地主在交還土地予政府作保育用途時，將有關土地價值「當錢用」，以抵銷在新界其他地方換地項目的補價。

回應北都新田科技城環評報告受司法覆核，甯漢豪說不會因而暫停項目。她表示過去建設大型項目亦非「無痛」，舉例興建港珠澳大橋時亦曾面對司法覆核，儘管政府最後勝訴，工程費用卻因項目推遲而增加逾百億元。