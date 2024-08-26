孫玉菡訪京見證人才交流備忘錄簽署 (20:09)

孫玉菡表示，簽訂備忘錄有助落實二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》中提及，支持香港打造國際高端人才集聚高地。特區政府會繼續在引進人才工作方面不遺餘力，充分發揮自身制度優勢，讓香港在國家對外開放發揮積極作用，為國家引入所需的尖端及領軍人才。

孫玉菡其後率團回訪中國人民大學校長林尚立，了解大學最新發展，並就雙方共同關注的議題交換意見。孫玉菡下午拜會商務部對外投資和經濟合作司司長張力，介紹特區政府輸入內地勞工的最新情况，並就對港勞務合作管理監督工作交換意見；其後拜會民政部辦公廳（國際合作司）主任劉喜堂，了解國家在積極應對人口老齡化及完善養老照顧服務等方面的最新政策，亦就跨境養老及樂齡科技等事宜交流。

代表團亦與中國企業聯合會常務副會長兼秘書長朱宏任會面，分享香港勞工權益事宜的最新發展。