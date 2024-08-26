居屋2024 消息指揀樓配額按各項目計算 白表單身購熱門項目單位機會增 (19:31)

房委會將於「居屋2024」起實施「家有初生」優先配屋計劃，若家庭有去年10月25日或之後出生，並在截止申請時為3歲或以下的幼童家庭可優先揀樓。今次亦會為「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」，預留2900個單位配額，但會是各項目單位約四成；另各項目一成單位則預留予一人申請者，即約700個單位。

消息指，房委會留意到過往居屋揀樓時，「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者傾向選購較受歡迎項目的單位，為讓各類別申請者有合理機會購買不同項目單位，建議改善配額分配安排，改為按每個新居屋發展項目的單位數目為計算基礎，設定各項目的配額。新安排下，若某一項目的「家有長者優先選樓」或「家有初生優先選樓」的配額用盡，申請者就要改為選擇其他項目的單位；若個別項目的「家有長者」或「家有初生」配額未用盡，則會撥歸「其他家庭」的申請者。

至於若「家有長者」或「家有初生」申請者未能取得配額，就有機會列入「其他家庭」類別下購買單位。