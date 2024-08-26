宣講三中全會精神　王文濤提構建「大市場」　信香港獨特位置難替代 (19:11)

宣講會歷時兩個半小時，先由特首李家超及中聯辦主任鄭雁雄作開場發言，再由沈春耀及王文濤演講約兩小時，之後設近30分鐘的問答環節。

沈春耀稱感受到香港各界十分關注三中全會精神，反映香港對國家發展感關注、期望發揮自身作用，形容感到十分鼓舞。他指出三中全會的主題是進一步全面深化改革、推進中國式現代化，而三中全會的結論是要靠改革開放來推進中國式現代化。他亦概括講解三中全會通過的《決定》中多個部分的重要內容，包括提到要成為文化強國，稱文化是中國式現代化不可或缺部分；一切改革均是要為人民謀利益；改革及法治是「鳥之兩翼、車之兩輪」，兩者均非常重要。

王文濤：以港珠澳大橋為例談構建「大市場」

王文濤則分享自己就三中全會的三方面見解，他先讚揚「習近平總書記的報告和重要講話凝聚著黨內外的智慧，也存在著萬眾的期盼，閃耀著真理的光芒」，提到三中全會釋放三大信號，包括「堅持黨的全面領導」，指共產黨領導是進一步全面深化改革推進中國式現代化的根本保證；進一步全面深化改革，強調中國將繼續堅持改革開放，以及中國必會堅持對外開放的基本國策。

他亦指出，香港在國家改革開放和現代化建設進程中處於獨特位置，所發揮的作用不可替代。他指《決定》提到發展高品質新興產業，認為香港有一流的人才及科學家，融資方面亦有極強競爭力，香港在此方面大有可為、極有潛力。

王文濤又表示，現時其中一個重點工作是構建全國統一大市場，他舉例指港珠橋大道可發揮「黃金通道」功能，促進大灣區互聯互通融合發展，其作用正逐步發揮，日益顯現重要性。他指，目前推動「粵車南下」方面尚有些制約，接下來要由粵港雙方協商，分階採取措施讓「粵車南下」更暢通。他又希望，各種政策宏觀政策不要「各打各的」，否則方向不一致時會互相抵銷，「有的甚至是碎片化的，希望政策有一個統籌，能夠是取向是一致性的」。

沈春耀：中國未掌話語權「有理說不出」 倡港助向外傳播

宣講會有約30分鐘問答環節，由主持讀出部分出席者的提問，其中港區人大代表、立法會議員馬逢國問到香港應如何配合國家說好中國故事。沈春耀表示，中國改革開放事業取得極偉大成就，但卻未能掌握話語權，形容好像總是「低人一頭、有理說不出」，故構建具有高效率的傳播體系是《決定》的其中一個重要任務，而香港擁有廣泛外部連繫及獨特文化氛圍的優勢，應當發揮重要作用，作為超級聯繫人，向外講好中國故事。

全國政協常委施榮懷問到國家如何支持香港鞏固提升國際金融中心地位；王文濤回應指，國家發展就是最大支持，任何國際金融中心發展都離不開強大的國力作支撐，形容中國的國力及實力就是對香港金融業最大的支撐，另外亦要在基礎上全面深化改革、擴大開放，與國際金融對接。

沈春耀王文濤主動與林鄭握手

王文濤於發言期間，曾以電視劇《繁花》作例子，劇情反映了改革開放期間上海與香港之間的聯繫，稱劇中角色汪小姐就是與香港公司處取得外貿訂單，又提到香港當時帶來一些潮流和風尚的標準。宣講會結束後，沈春耀及王文濤主動走向前特首林鄭月娥，與她交談及握手；李家超站於原地等候，之後與一眾主講嘉賓一起離場。