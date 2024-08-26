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認扮Payme職員呃驗證碼盜他人戶口逾150萬元　10人還押候判 (17:01)

前年有自稱匯豐旗下的電子支付平台Payme職員，致電138名市民要求提供驗證碼核實身分，導致上述事主以Payme轉帳40元至4萬元予傀儡帳戶，損失共逾150萬元。涉案12名男女被控串謀詐騙、串謀洗黑錢及洗黑錢共15罪，當中10人今（26日）區院認罪，其中9人押後至今年9月12日判刑，餘下一人早前錄取無損權益口供，或在審訊之中作供，她將連同不認罪的兩人在審訊後，暫定明年9月29日判刑，各人須還押候判。

認罪的10名被告為羅刋豫、余嘉龍、蘇駿傑、楊夏威、錢慧婷、蘇俊元、李富誠、盧嘉謙、吳思鳴、羅錦荣（現年19至27歲）。羅刋豫將等候同案被告受審後判刑。

根據認罪被告的同意案情，涉案事主收到的大部分來電及短信均為以「3687」開首的電話號碼，號碼以被告家人號碼透過應用程式「一機多號」生成。羅刋豫在被捕後在警誡下承認由蘇俊元帶她「入行呃人」，他們假扮Payme職員誘騙事主提供驗證碼，繼而登入轉帳；羅的電腦儲存一份載有5萬人個人資料的試算表，該些資料由蘇購買。羅又稱因余嘉龍未向她還債，於是介紹余加入行騙。羅承認與其他被告將騙取款項存入傀儡帳戶，之後就會與蘇分帳。

另外，余嘉龍在警誡會面下表示需要金錢償還1萬元給羅刋豫而犯案，他透露騙取事主的款項後可得一半金額，餘款交給主腦。案情續指，同被控串謀詐騙的羅刋豫、余嘉龍、蘇俊元、李富誠4人開設Whatsapp信息群組商討行騙；部分被告開設帳戶收取多筆涉案被告等的款項，再轉帳給其他被告。

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