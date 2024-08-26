屠龍案官續引導陪審團　應結合2019年社會背景考慮案件 (16:45)

張官引導陪審團，指控方認為屠龍小隊在12.8行動前在Telegram群組內決定當日的示威方式與平時不同，小隊會使用防彈板、不攜帶武器及工具，以及不在小隊常出沒的荃灣區參與示威，而是改往港島區，加上警方搗破安全屋後發現防彈板，反映第一至第四被告作為隊員，知悉及同意參與串謀。

控方亦認為被告賴振邦及許湛榮為吳智鴻一方的隊員，賴的身份是化名「Bobby」及「接完紙鶴未」的隊員，根據彭軍壕的證供，「Bobby」在12月7日有份協助吳在灣仔放置炸彈；許曾與吳上山尋找試槍地點，當吳被捕後，許要求其他隊員清除他們的紀錄，故兩人知悉及同意參與串謀。

惟張官提醒陪審團，案中沒有直接證據指證各被告，包括各被告沒有招認、隊長黃振強只說隊員會跟隨他的指示，但沒有說他曾詢問隊員的意見而隊員回覆會參與串謀。辯方指黃直至12月7日才知道放置炸彈的準確位置，故串謀至當日才成形。張官著陪審團思考屠龍小隊知道他們負責引戰、知道炸彈大概放在灣仔軒尼詩道，但不知道炸彈的準確位置「都唔緊要？」

張官續指，辯方認為黃振強不可信，他有私心想殺警，以及想獲得吳智鴻提供逾100萬元，故將其他隊員蒙在鼓裡，並指賴振邦並非「Bobby」及許湛榮早已退出團隊；控方指從屠龍小隊自製的「精華片」可見，被告劉佩凝知悉小隊的暴力情况，故她知道眾籌是為作出恐怖主義行為，惟陪審團需要決定屠龍小隊除12.8行動外的其他行為是否屬於恐怖主義行為，以及應結合2019年社會背景作考慮。