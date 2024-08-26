鄭雁雄：香港可乘三中全會「東風」推進發展　李家超稱三中全會精神至關重要 (16:02)

中聯辦主任鄭雁雄於開場發言時表示，三中全會的決定涉及香港的部分「份量很重」，包含中央對香港的關愛、眷顧及厚望重託，為香港更好發揮獨特作用提供戰略支點、為由治及興帶來新的重大機遇。他期望社會各界以此為契機，更好把握落實三中全會精神的「時、度、效」、「點、線、面」、「精、氣、神」，堅信在中央政府大力支持及特區政府帶領下，香港社會可趁三中全會的「東風」團結奮鬥，推進香港培育新優勢、實現新發展及作出新貢獻。

鄭雁雄說，改革開放至今，香港已發展成世界級的超級聯繫人及財富聚寶盆，具備實現更大發展的基礎條件和精神力量，而當前世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開， 「變」的外因空前激盪，關鍵是應變的「內因」亦要空前主動，三中全會精神是香港由治及興進程的題中應有之義，呼喚各方以強烈的機遇意識、窗口意識及使命意識，堅定信心勇毅前行。他又表示，很高興見到香港政府及社會各界積極地學習及研討，掀起學習貫徹三中全會精神的熱潮。

李家超：冀大家認真學習 將三中全會精神融匯貫通於工作

特首李家超於開場發言時說，三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，提出300多項重要改革舉措，當中多項重要內容與香港相關，包括要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，深化粵港澳大灣區工作等，對香港的長遠發展、長治久安至關重要。

他表示，面對百年未有之大變局加速演進，香港必將更積極融入國家發展大局並充分發揮「一國兩制」及背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，實現自身突破的同時，以香港所長，貢獻國家所需。

李家超又說，希望大家把握這次機會認真學習，並將二十屆三中全會精神融匯貫通在各自的工作崗位上，把握機遇、銳意改革、主動作為。