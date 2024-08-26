廉署競委會打擊圍標再拘5人　涉樂翠臺及海都樓1.4億元工程 (15:05)

廉政公署與競爭事務委員會聯合行動，早前搗破一個新冒起的樓宇維修工程貪污及圍標集團。雙方展開進一步執法行動，廉署再拘捕5人和會見22人，包括工程承辦商、工程顧問、中間人、物業管理公司職員和業主立案法團成員。案情涉及犯罪集團的骨幹成員涉嫌透過中間人向業主立案法團成員提供利益，以左右法團隊維修工程的決定，確保取得兩個位於港島住宅屋苑共1.4億元的維修工程合約。據悉涉案屋苑為柴灣樂翠臺和堅尼地城海都樓。
廉署執行處首席調查主任吳兆基指，被捕者包括涉案犯罪集團的骨幹成員，而貪污罪行涉及的維修工程並未執行。兩輪跨部門聯合行動打擊的圍標工程涉及全港38個住宅屋苑、單棟住宅大廈和工業大廈的維修工程，涉案工程合約總值超過10億港元，其中價值最高的一項工程金額高達2.6億港元。
競爭事務委員會調查組主管區瑋略就指，經過4月的聯合行動之後，競委會發現有更多公司牽涉在內，並有更多該集團相關的維修工程懷疑出現違標等反競爭行為，於是擴闊調查範圍，並於上星期三和星期四展開第二輪聯合行動，競委會檢查大量證物，亦行使其他強制權力，包括要求相關人士和公司提供資料和文件，以及在行動當日即時要求相關人士出席聆訊。
競委會又指，在相關維修工程招標期間，涉案公司直接或透過中間人交換並協調投標價格，部分工程承辦商則作「掩護式投標」， 例如同意用價錢較高的入標以掩護他人，藉此操控投標結果和協助預定投標者中標，有關行為已屬圍標、合謀定價和交換敏感資料，違反《競爭條例》下的第一行為守則，相關維修工程合約中有部分仍未批出，有部分則已被推翻，而個別維修工程早已在競委會展開調查前進行，有關個案的調查仍然持續，競委會不排除會展開進一步執法行動。