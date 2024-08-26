廉署競委會打擊圍標再拘5人　涉兩港島屋苑1.4億元工程　涉案工程未執行 (15:05)

廉署指被捕者包括涉案犯罪集團的骨幹成員，而貪污罪行涉及的維修工程並未執行。兩輪跨部門聯合行動打擊的圍標工程涉及全港38個住宅屋苑、單棟住宅大廈和工業大廈的維修工程，涉案工程合約總值超過10億港元，其中價值最高的一項工程金額高達2.6億港元。

競爭事務委員會調查組主管歐偉略就指，經過4月的聯合行動之後，競委會發現有更多公司牽涉在內，並有更多該集團相關的維修工程懷疑出現違標等反競爭行為，於是擴闊調查範圍，並於上星期三和星期四展開第二輪聯合行動，競委會檢查大量證物，亦行使其他強制權力，包括要求相關人士和公司提供資料和文件，以及在行動當日即時要求相關人士出席聆訊。

競委會又指，在相關維修工程招標期間，涉案公司直接或透過中間人交換並協調投標價格，部分工程承辦商則作「掩護式投標」， 例如同意用價錢較高的入標以掩護他人，藉此操控投標結果和協助預定投標者中標，有關行為已屬圍標、合謀定價和交換敏感資料，違反《競爭條例》下的第一行為守則，相關維修工程合約中有部分仍未批出，有部分則已被推翻，而個別維修工程早已在競委會展開調查前進行，有關個案的調查仍然持續，競委會不排除會展開進一步執法行動。