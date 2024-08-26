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警司陸振中非禮案　事主前男友稱事主不愛飲酒　二人從未性交 (15:26)

沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉三度在殘廁非禮醉酒女下屬，翌月又襲擊下屬，案件今（26日）在區院續審。女事主X前任男友供稱，X向她述說遭非禮的經歷，包括遭被告強吻、摸胸、摸下體和強迫口交，他不想X繼續任職，因「發生咗呢啲事之後，唔知會唔會繼續發生落去」。前男友又指與X相識4年多從無見過她醉酒，二人未曾在彼此面前赤身露體和發生性行為。

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日3度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪。X的孫姓前任男友今供稱，他2017年因警隊學長計劃認識X，他曾於2020年接受警務訓練，中途因傷退出，現從事與人工智能相關的工作。

孫指6月22日下午得知X晚上要與同僚吃飯，至當晚約11時45分，他工作完畢後仍未接獲X通知準備離開，遂致電X，頭兩次無人接聽，X在第3通電話表示她身處聯和墟，說話含糊，似乎醉酒。其後督察蔡文浩接過電話介紹自己，二人相約在孫住所樓下接走X，孫攙扶X下車，X含著眼淚向他表示「大老闆揸咗我個胸」，追問下X再指被告「錫我、摷我同摸我」，又「迫我含」和嘗試解開她褲子。

返家後X先休息一晚，翌日早上孫追問事件的詳細情况，包括X指被告以她名義舉行歡送酒會，灌她喝了5至6杯酒，她另外接了數杯，並倒在衣物上。孫透露X出於年幼時的經歷，不喜歡喝酒亦討厭人喝酒，他未曾看過X醉酒。二人交往期間亦從無看過彼此裸體，X在交往前已明言結婚後才會與他發生性行為，X無接觸過他下體。

孫提到事後他建議X報警，X稱是一對一指控，很難處理，希望先聽取他人意見，且對離職一事有猶豫。孫知道警隊工作對X很重要，但他擔憂「發生咗呢啲事之後，唔知會唔會繼續發生落去」。二人因此有分歧，於同年7月10日分手。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 陸振中

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