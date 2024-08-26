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港大教授李雪菁涉詐騙大學租屋津貼逾72萬　控方指申報住又一村實住九肚山 (14:30)

香港大學法律系副教授李雪菁涉訛稱遵守「自行租屋津貼」的申請規則，就九龍塘又一村單位申請津貼，自己卻與父母同住在沙田九肚山，詐騙港大津貼逾72萬元，遭廉署起訴。她否認一項欺詐罪，今（26日）在區院受審。控方將依賴案發時受聘於被告母親的外籍家傭之證供，指控被告主要居所不是又一村，而是九肚山。

根據控辯雙方承認事實，被告李雪菁（54歲）於1992年受僱港大並任職法律學系講師，2007年擔任法律學系副教授，2011年兼任法律學院副院長。

控方庭上讀出開案陳辭指，被告自2005年向港大申領租屋津貼，並報稱居住九龍塘又一村富澤苑某單位。在2019年10月29日，被告遞交已簽署的表格就上述物業申請津貼，至2021年10月31日期間遞交了24份表格。港大在案發的2019年11月至2021年10月向被告發放津貼租金、差餉及管理費合共722,400元，扣除被告香港大支付標準大學租金。被告實際獲發淨津貼為494,720元。

控方指出，被告除了在2019年的申請表上作出書面承諾，港大人力資源主任於2020年收到被告以電郵查詢申領津貼的要求，該名主任告知被告須居住報稱住所後接獲被告回覆，故被告必然知悉，惟她並非居於九龍塘又一村，而是與父母同住在沙田九肚山馬鈴徑寶栢苑。

控方表示，有證據指被告座駕經常出入和停泊在沙田九肚山寓所外，其座駕多次往返沙田的隧道。控方續指，被告在運輸署紀錄及申請身分證時報稱住址為沙田寓所，九龍塘又一村的閉路電視片段可見被告甚少出現，有保安稱被告不是居於該物業。案件押後至明（27日）續，將傳召控方證人作供。

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