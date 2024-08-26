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中學籃球隊教練涉非禮多名未成年男生及要求拍裸照　認罪還押候判 (14:17)

深水埗區一中學籃球隊教練涉以觀察肌肉發展為藉口，要求多名未成年男學生發送裸照，又摸男生下體，受害男生多達11人。教練今（26日）於高院承認煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為、非禮等共20罪，還押至10月2日判刑，待索取精神科及心理報告。案情指，籃球場在疫情下暫停開放，被告吩咐男生在家中做運動，藉詞要求男生發裸照，男生不虞有詐。

被告何俊頴（案發時26歲）承認20項控罪，包括7項「煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為」罪、6項非禮罪、4項「向16歲以下兒童作出猥褻作為」罪、兩項「意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為」罪，以及一項促致未滿18歲的人製作色情物品罪。受害男童有11人，案發時介乎14至16歲。

案情指，被告2022年2月以觀察肌肉發展為由，要求男童A發裸照。A打球時習慣赤裸上身，於是答允要求。A起初拍攝時遮蓋下體，被告叫A將鏡頭移至「人魚線」肌肉的部分，A遂照辦。不久被告帶A到家中玩遊戲機，被告以評估運動表現為名，叫A躺在睡房按摩，用右手替A手淫。A不相信手淫有助評估表現，情緒低落下退出籃球隊。

被告以相似手法，要求其他男生發裸照和非禮男生。其中一次非禮事件發生於球場更衣室，男童K向被告借用止汗劑，被告表示不喜歡止汗劑氣味，突然脫去K的內褲，往K身上噴止汗劑。K嘗試反抗，惟被告警告「不要動」，並向K的下體噴止汗劑，K及後逃走。男童A於2022年5月將裸照事件告知母親，母親致電被告查詢，被告道歉。A道出事件細節後，母親帶A到警署報案。被告被捕之前，要求男童F和H刪去手機信息和裸照。

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