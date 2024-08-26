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中文大學校董會委任陳維安為副校長 (12:37)

正歷校政風波的中文大學再有人事變動，中大校董會今早（26日）召開校董會，通過任命陳維安為副校長（行政），任期三年，下月16日起生效。該職位自校董會去年底解僱吳樹培後懸空。

中大校董會今早10時召開，主席查逸超、副主席陳德霖相繼到場。會議至中午約12時結束，查逸超離場時並沒回應傳媒提問，僅指稍後會出稿。有知情人士向本報稱，陳維安今有列席校董會會議。

議員校董鄧家彪在會後表示，當大學新聘或續任大學高層，如校長、副校長、院長時，不會向校董會上報其薪酬、福利等資料，校董會只需決定是否採納遴選委員會的建議，並不知悉事前有幾多求職者、聘請原因等。

有指校長段崇智並非遴選委員會成員，被質疑今次任命繞過校長。鄧家彪稱，校董會文件有列出遴選委員會成員，主席為校董會司庫周志賢，但則沒透露段崇智是否遴選委員會成員，重申段崇智今日有出席校董會，與會氣氛舒暢、輕鬆。鄧家彪又指，今次任命每個環節也有邀請段崇智，但自己非遴選委員會成員，不太了解「如何邀請（段崇智），互動是怎樣的」。

中大隨後發新聞稿表示，校董會於今年2月舉行今年第一次的會議上，通過成立遴選委員會展開全球公開招聘，經廣泛的遴選過程後，委員會一致向校董會推薦陳維安。

陳維安上月底離任立法會秘書長，過往亦曾任副教育局長。中大在新聞稿中引述陳維安表示，對獲委任深表榮幸，稱在過往的工作經驗中，深刻體會到良好機構管治和專業團隊協作的重要，相信有關經驗有助他與中大成員共事。

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