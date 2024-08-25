女青調查﹕四成家長每周至少一次與子女衝突　倡父母「溝通式管教」 (16:01)

調查由今年1月至5月進行，女青訪問406名來自5個過去兩年最多虐兒事件報告的地區，即元朗、屯門、深水埗、油尖旺及觀塘的家長。結果顯示，約92%受訪者曾與孩子衝突，當中約25%每周數次與子女衝突、7%更每天衝突一次或以上；衝突的方式絕大部分是口頭爭執，佔約91%、一成是「掟東西」或「肢體衝突」。

調查亦顯示，約有14%受訪家長認為，子女在衝突過後是「被迫服從」、約13%家長會選擇「不了了之」；而約83%家長表示在衝突過後雙方仍會對立，例如會擺臉色、逃避接觸。

化名黃太與女兒不時為飯餸口味、玩手機等事情爭吵，一星期最少數次，黃太認為女兒時常不遵守規則、挑戰母親的底線，女兒在爭吵過程中大多會啞忍和妥協，惟令她負面情緒慢慢累積，下次衝突時脾氣更大，更一度情緒非常敏感、拒絕溝通。黃太之後參加女青賽馬會「親」平氣和計劃，學會放下「服從式」管教思維，多給予孩子機會發揮及表達，兩母女已回復「有傾有講」的良好關係。

女青賽馬會家庭健康促進中心單位主任施倩俐表示，華人傳統社會強調服從及孝順，小朋友從小被教導要聽長輩說話，故部分人衝突後選擇與父母妥協，但卻只是被迫，認為家長「服從式管教」只會導致惡性循環。她說，隨着子女成長，開始有自己的想法，父母要學會「溝通式管教」的技巧，包括界定與孩子的分歧、輪流表達感受及關注、羅列可以滿足雙方關注的方案，到最後選擇大家都滿意的方案。